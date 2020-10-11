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كُتّاب وآراء
جهة الشرق تحصي 199 إصابة جديدة بالفيروس
أحصت جهة الشّرق، في ظرف 24 ساعة الأخيرة، 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليترفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4866 حالة.
ورُصدت الحالات الجديدة، حسبما أوردته المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، في عمالة وجدة-أنجاد التي سجلت 110 حالات، يليها إقليمُ تاوريرت بتسجيل 23 حالة، وإقليما النّاظور والدريوش اللذان سجّلا 18 حالة في كل منهما؛ فيما سجّل إقليما جرادة وتاوريرت 15 حالة في كل واحد منهما، وشهد إقليم جرسيف 10 حالات، وأخيرا إقليم بركان بحالة واحدة.
وحسب المصدر ذاته فقد ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 3431 حالة، بعد التأكد من شفاء 91 مريضا في كلّ من وجدة والناظور وبركان وجرسيف والدريوش.
وفي السياق ذاته، توفي أحد المرضى بسبب فيروس "كوفيد-19" بإقليم النّاظور، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء بجهة الشرق إلى 110 منذ بداية الجائحة.