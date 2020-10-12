الرشيدية تتصدر إصابات "كورونا" في جهة درعة

محمد آيت حساين

سجل إقليم الرشيدية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، متصدرا بذلك باقي أقاليم جهة درعة تافيلالت من حيث عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي، مما رفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالعدوى بهذا الإقليم إلى 3054 مصابا.

وحسب المعطيات التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت عند الساعة السادسة من مساء الأحد، فقد سجلت الجهة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 121 حالة، لترتفع الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس التاجي إلى 8445 حالة.

وتوزعت باقي الحالات المسجلة خلال الفترة المذكورة بين إقليم ميدلت بـ24 حالة، وإقليم ورزازات بـ12 حالة، وإقليم تنغير بـ11 حالة، وإقليم زاكورة بحالة واحدة، وفق البيانات الرسمية للمديرية الجهوية للصحة.

كما شهدت الفترة المذكورة على صعيد جهة درعة تافيلالت 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي، سجلت اثنتان منها بإقليم الرشيدية وواحدة بإقليم زاكورة، وهو ما رفع مجموع الوفيات بعموم الجهة إلى 186 وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس، خلال الفترة المذكورة، 90 حالة، منها 46 حالة بإقليم الرشيدية، و24 حالة بإقليم ميدلت، و10 حالات بإقليم تنغير، و8 حالات بإقليم زاكورة، وحالتان بإقليم ورزازات، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء التام من الفيروس بجهة درعة تافيلالت إلى 7393 حالة.

وتبعا للبيانات الرسمية، تتابع العلاج من مرض "كوفيد-19" 866 حالة بالجهة عموما، فيما بلغ مجموع الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 84757 حالة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة.