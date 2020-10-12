تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 107 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 17 حالة بإقليم بني ملال، و55 حالة بإقليم خريبكة، و13 حالة بإقليم خنيفرة، و10 حالات بإقليم الفقيه بنصالح، و12 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 7953 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الإثنين، 73 حالة شفاء إضافية؛ منها 6 حالات بإقليم بني ملال، و24 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و22 حالة بإقليم خنيفرة، و15 حالة بإقليم أزيلال، ثم 6 حالات بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 6410 حالات.

وفي ما يخص الوفيات، أحصت الجهة حالتي وفاة جديدتين بكل من إقليمي بني ملال والفقيه بن صالح؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 148 وفاة. كما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1395 حالة، في حين وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 107439 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الإثنين، 1357 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 153761 حالة في المغرب.