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121 إصابة بـ"كورونا" و3 وفيات بجهة الشرق

121 إصابة بـ"كورونا" و3 وفيات بجهة الشرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 20:40

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا المستجدّ بجهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 4987 حالة، بعد رصد 121 إصابة جديدة.

الإصابات الجديدة رُصدت في عمالة وجدة-أنجاد، التي سجّلت 85 حالة، يليها إقليم فكيك الذي سجّل 16 حالة، وإقليم جرادة بـ10 حالات، وأخيرًا إقليما بركان وتاوريرت بـ5 حالات في كلّ منهما؛ فيما خلا إقليما جرسيف والناظور من الإصابات اليومية الجديدة.

وخلال المدة نفسها، تماثل للشَفاء من الفيروس التّاجي 61 مريضا في كلّ من وجدة وتاوريرت وبركان وجرسيف، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 3492 حالة بالجهة.

وفي السّياق ذاته، توفي ثلاثة مصابين بسبب فيروس "كوفيد-19"، اثنان منهم في عمالة وجدة-انجاد، وحالة واحدة في إقليم فكيك، ليرتفع عدد حالات الوفاة في جهة الشّرق إلى 113 حالة.

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