5 وفيات و164 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 164 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 37 حالة بإقليم بني ملال، و77 حالة بإقليم خريبكة، و6 حالات بإقليم خنيفرة، و33 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و11 حالة بإقليم أزيلال؛ ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 8117 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، 174 حالة شفاء إضافية؛ منها 64 حالة بإقليم بني ملال، و68 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و12 حالة بإقليم خنيفرة، و14 حالة بإقليم أزيلال، ثم 16 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 6584 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، أحصت الجهة 5 حالات جديدة؛ 4 بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بإقليم بني ملال، ليصل العدد الإجمالي إلى 153 وفاة. كما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1380 حالة؛ في حين وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 107776 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الثلاثاء، 3185 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 156946 حالة في المغرب.