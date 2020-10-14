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الرئيسية | جهات | منتخبون يدفعون بجماعة المحمدية نحو "المجهول"

منتخبون يدفعون بجماعة المحمدية نحو "المجهول"

منتخبون يدفعون بجماعة المحمدية نحو "المجهول"
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:16

يقود منتخبو الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي للمحمدية "مدينة الزهور" نحو الهاوية بسبب الطريقة التي يدبرون بها الشأن المحلي، و"التطاحنات" التي جعلت المدينة تعيش حالة "بلوكاج" على جميع الأصعدة.

ويعيش المجلس الجماعي للمحمدية حالة من التشرذم، حيث صار المنتخبون غائبين عن الدورات وعن القرارات الحاسمة في مسار المدينة، وآخرها الجلسة الثانية من الدورة المخصصة لمناقشة ميزانية الحاضرة، التي لم يحضرها سوى ستة أعضاء، إلى جانب الرئيسة، من أصل 47 عضوا.

وعبرت فعاليات بالمدينة عن غضبها من الوضع الذي آلت إليه جماعة المحمدية، بالنظر إلى طريقة تعامل المستشارين من الأغلبية والمعارضة مع الشأن المحلي، إذ صاروا يتغيبون عن الاجتماعات الحاسمة في مصير المدينة والساكنة.

وأكدت الفعاليات ذاتها، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس الجماعي، وخصوصا أغلبيته، "يتعامل بنوع من اللامبالاة والاستهتار بمصالح المواطنين والمدينة"، متسائلة باستغراب: "كيف يغيب هؤلاء عن الدورات المصيرية ولا يحضر منهم سوى ستة أعضاء في دورة الميزانية؟".

واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن السلطات العاملية بمدينة المحمدية مطالبة بالتدخل لحماية المدينة والساكنة مما يقوم به المستشارون الذين لا يكترثون بمصالح المواطنين، وهو ما يتجلى من خلال غيابهم المتكرر عن الدورات المهمة.

ووجهت فعاليات بالمدينة انتقادات للمجلس الجماعي، لاسيما الأغلبية المشكلة من حزب العدالة والتنمية، موردة أن الأعضاء انقلبوا على الرئيسة إيمان صبير، وباتوا يغيبون عن الدورات ويضعونها في موقف حرج، على غرار ما وقع في جلسة الميزانية.

ووجدت رئيسة المجلس الجماعي بالمحمدية نفسها في موقف لا تحسد عليه، إذ تم التخلي عنها من طرف المقربين منها، وعلى رأسهم البرلماني نجيب البقالي وباقي المنتخبين التابعين لحزب العدالة والتنمية.

وظلت رئيسة المجلس، إيمان صبير، خلال الجلسة الثانية لانعقاد الدورة الخاصة بالميزانية يوم أمس الإثنين، تنتظر ولوج الأعضاء التابعين للأغلبية، غير أنها بقيت لوحدها رفقة ستة مستشارين، ما جعلها تضطر لرفع الجلسة وتأجيلها للمرة الثانية.

ويستغرب متتبعو الشأن المحلي الحسم في ميزانية جماعة المحمدية بعدد قليل من المستشارين في الجلسة الثالثة التي ستعقد بمن حضر، وهو ما قد يجعل السلطات العاملية تضطر إلى إلغاء القرارات التي ستصدر عنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من الدارالبيضاء الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:40
ما دور العامل والوالي ورئيس الجهة. أليسوا هؤلاء هم أصحاب القرار في كل عمالات الدارالبيضاء.. لا أظن أن أولئك المنتخبون لهم دور فعال في التسيير هم فقط واجهة لمن لا يريد أن يظهر في الواجهة
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2 - Abou oumaima الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:50
بصراحة انا من أبناء مدينة المحمدية بالمهجر وأتابع أخبار مدينة الزهور سابقا والتي أصبحت مدينة الازبال وتعيش حالة من الفوضى وعدنا نترحم على الاحزاب الكلاسيكية التي كانت تدبر تسيير المدينة زمان للاسف مع حزب العدالة والتنمية الدي كان جل الساكنة تنتظر منهم الكثير من أجل المدينة أصبحوا في حالة يأس وينتظرون متى تأتي الانتخابات لعل يأتي أناس غيورين على المدينة التي كانت بالامس القريب يضرب بها المثل والان أصبحت مدينة الاشباح والاجرام والفقر انشري ياهسبريس النزيهة
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3 - الكزاوي الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 10:18
سواء حضروا أو لم يحضروا العشوائية في التسيير هي العنوان الرئيسي
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