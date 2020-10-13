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جهة سوس تسجل 5 وفيات بسبب "كوفيد-19"

جهة سوس تسجل 5 وفيات بسبب "كوفيد-19"
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:09

كشفت المعطيات المحيّنة الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة تسجيل حصيلة ثقيلة من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، بلغت 5 وفيات، 3 منها بتارودانت، وواحدة بكل من إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 99 حالة منذ أول ظهور للفيروس بالجهة.

وذكرت المديرية ذاتها أن إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة بلغ 8248 حالة، وذلك إثر تسجيل 189 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، تتوزع بين أكادير إداوتنان بـ 96 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ 78 حالة، و6 بتزنيت، و5 بتارودانت، وإصابتيْن جديدتيْن بكل من اشتوكة آيت باها وطاطا.

أما حالات التعافي فبلغت إلى حدود اليوم 4137 حالة، بعد تسجيل 89 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الأخير، موزعة بين أكادير إداوتنان بـ55 حالة وإنزكان آيت ملول بـ 24 حالة، و5 حالات بإقليم تيزنيت؛ فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة مخبريا إلى غاية اليوم 136540 حالة.

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