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كُتّاب وآراء
جهة الشّرق.. 352 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"
سجلت جهة الشّرق 352 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية مسجّلة في الجهة ذاتها منذ بداية انتشار الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5339 حالة.
ورُصدت الحالات الجديدة في عمالة وجدة-أنجاد، التي سجّلت وحدها 128 حالة، وإقليم النّاظور، الذي سجّل 57 حالة، وإقليم بركان الذي سجّل 43 حالة؛ فيما سجل إقليم تاوريرت 42 حالة، وإقليم جرسيف 36 حالة، وإقليم فكيك 25 حالة، وإقليم جرادة 16 حالة، وأخيرا إقليم الدريوش الذي سجل 5 حالات.
وفي ما يخصّ حالات الشّفاء، ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3572 حالة بعد التأكد من شفاء 87 مريضا من الفيروس التّاجي في كل من وجدة وجرادة وبركان والناظور وجرسيف.
وفي السياق ذاته، توفي خمسة أشخاص جراء فيروس "كوفيد-19"، اثنان منهم في عمالة وجدة-أنجاد، وحالتان أيضا في إقليم الناظور، وحالة واحدة في إقليم جرسيف، ليصبح عدد ضحايا الفيروس 119 حالة في الجهة ذاتها.
جدير بالذّكر أن جهة الشّرق حلّت في المرتبة الثّانية من حيث الحصيلة اليومية للإصابات، حسب ما أوردته وزارة الصحّة في نشرتها اليومية، مسبوقة بجهة الدّار البيضاء-سطات التي تصدّرت قائمة الإصابات بـ1667 حالة جديدة.