ثانوية إعدادية تعزز العرض المدرسي بسيدي إفني

مصطفى البكار

أشرف حسن صدقي، عامل إقليم سيدي إفني، الثلاثاء، على تدشين الثانوية الإعدادية آيت عبد الله، في إطار سعي الوزارة الوصية على قطاع التعليم إلى تعزيز العرض المدرسي بالجماعة القروية أربعاء آيت عبد الله التابعة لنفوذ قيادة تيوغزة.

وتتكون المؤسسة التعليمية الجديدة، التي ناهز غلافها المالي الإجمالي 7.2 مليون درهم، من قاعتين للمواد العملية وقاعة للأساتذة وأخرى متعددة الاستعمالات وست حجرات للتحصيل الدراسي وسكنيات إدارية، إضافة إلى بنية تحتية رياضية ومطعم ومجموعة من المرافق المتعددة.

مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن بناء ثانوية إعدادية بآيت عبد الله هو بمثابة إضافة نوعية للجماعة ولإقليم سيدي إفني ككل، لما سيكون للمشروع من دور مهم في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع عملية التمدرس بالمنطقة خصوصا في صفوف الفتاة القروية.

وأكد الأصفر أن هذا المشروع يدخل ضمن الإستراتيجية المعتمدة من طرف أكاديمية واد نون والتي ترمي من خلالها إلى تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يهدف إلى تنويع وتوسيع العرض المدرسي وإرساء تعليم جديد متاح لجميع الفئات.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني قادته أيضا إلى تفقد مجموعة من مؤسسات دور الطالب والطالبة بجماعتي تنكرفا وآيت عبد الله، حيث أشرف على عملية دعمها بمجموعة من المساعدات التي من شأنها تحسين ظروف استقبال النزلاء في هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب جائحة كورونا.