24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمعية تُحذر من خطر ضعف وتيرة تبرع وزرع الأعضاء بالمغرب
- الدار البيضاء تخشى تحوّل أسواق إلى بؤر وبائية
- عدد النساء المعنّفات المشتكيات يرتفع .. ودعاوى النفقة تتصدر
- خطاب ماكرون عن أزمة الإسلام
- إطلاق عملية "دفء" لمواجهة البرد نواحي تارودانت
أمزازي: التعليم يعيش في محنة .. والضبابية تغلف مواجهة "كورونا" (5.00)
اليزمي يتفوّق على "تيسلا" بتقنية جديدة لشحن السيارات الكهربائية (5.00)
القضاء يعوض مواطنا مغربيا 5 ملايين بسبب تأخر القطار ساعة (4.75)
- وزير سابق يُهاجم "فيسبوكيِّين" مغاربة: "وَاشْ بغِتيونا نْخْدْمُوا بِيلِيكي" - (440)
- صلاة الجمعة تعود إلى مساجد المملكة ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري - (201)
- الفنان المغربي سعد الله عزيز يرحل إلى دار البقاء - (178)
- "النواب" يُجمعون على التصفية النهائية لـ"ريع" معاشات البرلمانيين - (113)
- برلمانيون يدعون إلى إلغاء تقاعد الوزراء وكشف أسماء المستفيدين - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أحياء مدينة "الدروة" تغرق في "فوضى النفايات"
تعيش الجماعة الحضرية الدروة، التابعة لإقليم برشيد، على وقع انتشار كبير للنفايات في مختلف الأحياء، حيث تحولت شوارعها وأزقتها إلى مطارح صغيرة للأزبال؛ ما بات يقض مضجع السكان.
وتحولت شوارع مدينة الدروة، خلال الفترة الأخيرة، إلى تجمع للنفايات على مستوى جميع الأزقة وبجانب حاويات الأزبال؛ وهو ما أغضب المواطنين بهذه الجماعة، الذين باتوا يطالبون بإنقاذهم من الروائح الكريهة المنبعثة منها.
وانتقل الغضب من صفوف السكان إلى المنتخبين بالمجلس الجماعي، الذين باتوا ممتعضين بدورهم من طريقة تدبير الجماعة لهذا الملف وصاروا يصبون جام غضبهم على الرئيس؛ وهو ما تجلى من خلال انقلاب الأغلبية عليه والتحاقهم بالمعارضة.
وكشفت مصادر من داخل المجلس الجماعي لبلدية الدروة أن مستشارين من الأغلبية باتوا ممتعضين من طريقة تدبير الرئيس للشأن المحلي؛ وهو ما جعلهم ينقلبون عليه في الدورة الأخيرة، متهمين إياه بالتراجع عن تنفيذ المشاريع التي تمت المصادقة عليها.
وحسب مصادر من داخل المجلس الجماعي، فإن المستشارين عبروا عن غضبهم من الرئيس بسبب عدم تنفيذه مجموعة من الصفقات التي تمت المصادقة عليها في الدورات السابقة؛ من بينها صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، ما أغرق المدينة الناشئة ضواحي البيضاء في النفايات.
وشددت المصادر نفسها على أن مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار الذين كانوا يشكلون الأغلبية التحقوا بالمعارضة، بمعيّة أعضاء من حزب الحركة الشعبية؛ ما شكل جبهة معارضة للرئيس إلى جانب مستشاري العدالة والتنمية.
وندد المستشارون الغاضبون من الطريقة التي يدير بها الرئيس الحالي شؤون الجماعة وكذا من كون القرارات التي يصادقون عليها تظل حبرا على ورق؛ ما يجعلهم في صدام مع المواطنين الذين صوّتوا لصالحهم في الانتخابات الجماعية السابقة.
ودعا الأعضاء الغاضبون سلطات الوصاية بإقليم برشيد إلى التحرك العاجل والخروج من صمتها، حتى لا تظل جماعة الدروة معلقة التنمية، وتزداد مشاكلها وتتفاقم بسبب سوء التدبير والتسيير.
ووجد رئيس جماعة الدروة، للمرة الثانية، مضطرا لتأجيل دورة أكتوبر، بسبب غياب النصاب القانوني، بعد احتجاج الأعضاء على سوء التدبير؛ ما جعلهم يمتنعون عن حضور أشغال الدورة المذكورة.