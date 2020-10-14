24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عامل الرحامنة يراقب تنفيذ الأوراش بالعالم القروي
- العنف ضد الطفولة
- هيئات تنتقد "تبخيس" مدير سابق لمكتب المؤلّفين
- "كأس الكاف" تقود "بيراميدز" المصري إلى المغرب
- جمعية تُحذر من خطر ضعف وتيرة تبرع وزرع الأعضاء بالمغرب
"النواب" يُجمعون على التصفية النهائية لـ"ريع" معاشات البرلمانيين (5.00)
أطر صحية تشعر بـ"الغبن" بسبب تأخر صرف "تعويضات كوفيد-19" (5.00)
القضاء يعوض مواطنا مغربيا 5 ملايين بسبب تأخر القطار ساعة (5.00)
الأصوات اللاتينية.. رقم صعب في معادلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية (5.00)
برلمانيون يدعون إلى إلغاء تقاعد الوزراء وكشف أسماء المستفيدين (5.00)
- وزير سابق يُهاجم "فيسبوكيِّين" مغاربة: "وَاشْ بغِتيونا نْخْدْمُوا بِيلِيكي" - (434)
- صلاة الجمعة تعود إلى مساجد المملكة ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري - (199)
- الفنان المغربي سعد الله عزيز يرحل إلى دار البقاء - (176)
- "النواب" يُجمعون على التصفية النهائية لـ"ريع" معاشات البرلمانيين - (113)
- برلمانيون يدعون إلى إلغاء تقاعد الوزراء وكشف أسماء المستفيدين - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هيئة المحامين بالناظور تتضامن مع النقيب السابق
أعلن الحسن بوقرنيعة، نقيب هيئة المحامين بالناظور- الحسيمة، عن استغرابه الشديد لإمعان أحد المواقع الإلكترونية في التعرض المسترسل لشخص النقيب السابق عبد القادر البنيحياتي "بالقذف والتشهير الكاذب في شكل مقالات تتضمن مجموعة من الوقائع غير الصحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".
وأضاف بوفرنيعة، في بيان صادر عنه، أن ما ينشر يضم أيضا "عبارات شائنة تمس اعتبار البنيحياتي الشخصي ووضعه الاعتباري كنقيب سابق ونائب الرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تظهر أنه يفتقد إلى وصل الملاءمة، ويشتغل بشكل ملتبس خارج القانون انطلاقا من إحدى الدول الأوروبية".
وعبّر نقيب هيئة المحامين بالناظور عن شجبه للحملة المغرضة التي تطال النقيب عبد القادر البنيحياتي "عبر موقع إلكتروني مشبوه تقف وراءه أيادٍ آثمة وأصوات حاقدة تتعمد التضليل ونشر البهتان"، مؤكدا أن سجل الهيئة "سيظل يحتفظ ببصمة النقيب عبد القادر البنيحياتي الوازنة في تاريخها وتفانيه في تقوية الصرح المهني، بفضل تضحياته بنكران ذات، وتغليبه للمصلحة المهنية بحس مهني متميز وفوق كل شبهة، أكسبه احترام وتقدير الجميع".
كما أعلن مُوقّع البيان عن تبنيه للمساطر القانونية والقضائية التي سيسلكها المعنيّ "وصولا إلى محاكمة الواقفين وراء الموقع المذكور ومشاركيهم من منطلق التضامن المطلق واللامشروط معه كنقيب سابق للهيئة وعضو مجلسها الحالي، والدفاع عن المؤسسات المهنية لما لها من رمزية في الحياة المهنية للمحامين"، داعيا في الآن ذاته جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى "إدراج هذا الموضوع ضمن نقط جدول أعمال أقرب اجتماع ستعقده".