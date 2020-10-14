هيئة المحامين بالناظور تتضامن مع النقيب السابق

هسبريس من الرباط

أعلن الحسن بوقرنيعة، نقيب هيئة المحامين بالناظور- الحسيمة، عن استغرابه الشديد لإمعان أحد المواقع الإلكترونية في التعرض المسترسل لشخص النقيب السابق عبد القادر البنيحياتي "بالقذف والتشهير الكاذب في شكل مقالات تتضمن مجموعة من الوقائع غير الصحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وأضاف بوفرنيعة، في بيان صادر عنه، أن ما ينشر يضم أيضا "عبارات شائنة تمس اعتبار البنيحياتي الشخصي ووضعه الاعتباري كنقيب سابق ونائب الرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تظهر أنه يفتقد إلى وصل الملاءمة، ويشتغل بشكل ملتبس خارج القانون انطلاقا من إحدى الدول الأوروبية".

وعبّر نقيب هيئة المحامين بالناظور عن شجبه للحملة المغرضة التي تطال النقيب عبد القادر البنيحياتي "عبر موقع إلكتروني مشبوه تقف وراءه أيادٍ آثمة وأصوات حاقدة تتعمد التضليل ونشر البهتان"، مؤكدا أن سجل الهيئة "سيظل يحتفظ ببصمة النقيب عبد القادر البنيحياتي الوازنة في تاريخها وتفانيه في تقوية الصرح المهني، بفضل تضحياته بنكران ذات، وتغليبه للمصلحة المهنية بحس مهني متميز وفوق كل شبهة، أكسبه احترام وتقدير الجميع".

كما أعلن مُوقّع البيان عن تبنيه للمساطر القانونية والقضائية التي سيسلكها المعنيّ "وصولا إلى محاكمة الواقفين وراء الموقع المذكور ومشاركيهم من منطلق التضامن المطلق واللامشروط معه كنقيب سابق للهيئة وعضو مجلسها الحالي، والدفاع عن المؤسسات المهنية لما لها من رمزية في الحياة المهنية للمحامين"، داعيا في الآن ذاته جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى "إدراج هذا الموضوع ضمن نقط جدول أعمال أقرب اجتماع ستعقده".