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كُتّاب وآراء
سكان "الحافة" بشفشاون يلتمسون إصلاح الشوارع
مازال العديد من سكان حي "الحافة"، وسط مدينة شفشاون، ينتظرون تدخلات عاجلة من أجل صيانة شوارعه وكسائها بمادة الإسفلت.
وعبّر سكان بالحي المذكور عن قلقهم "بعدما طالهم التّهميش لسنوات وحوّل حياتهم اليومية إلى جحيم لا يطاق، خاصة أن الحي يعاني من بنيات هشّة ويشهد تطاير الغبار باستمرار، مع صعوبة الولوج إليه، نظراً لعدّة عوامل، من بينها تحوّله في فصل الشتاء إلى بؤر من الأوحال والأتربة المتراكمة بكل فضاءاته، وانتشار البرك المائية بكل ممرّاته".