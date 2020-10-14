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Covid Hespress
الرئيسية | جهات | السلطات تُعلن فتح الشواطئ في جهة سوس ماسة

السلطات تُعلن فتح الشواطئ في جهة سوس ماسة

السلطات تُعلن فتح الشواطئ في جهة سوس ماسة
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 21:20

أعلنت سلطات ولاية جهة سوس ماسة أنها أقرّت إعادة فتح الشواطئ بالجهة، وذلك بعدما طالها الإغلاق لأزيد من شهر بسبب التطور الخطير للحالة الوبائية في الجهة، سواء من حيث عدد المصابين أو الضحايا.

ومن ضمن التدابير التي أُعلنتها سلطات ولاية أكادير، اليوم الأربعاء، تحديد توقيت الإغلاق بالنسبة للمطاعم عند الساعة الحادية عشرة ليلا.

وتبعا لتقييم الحالة الوبائية على مستوى عمالة أكادير إداوتنان، الذي تم الأربعاء بحضور الفاعلين المختصين من إداريين وأمنيين وسلطات، وخاصة عدد الحالات التي تحمل أعراضا، تقرّر أيضا تغيير توقيت إغلاق المركب التجاري سوق الأحد وتحديده في السابعة مساء.

وشدّدت السلطات الولائية على أن "الانخراط مطلوب من جميع الطاقات المجتمعية لتضافر الجهود من أجل إنجاح محاصرة الوباء والمساهمة في العودة التدريجية للحركة الاقتصادية والحماية الاجتماعية".

يشار إلى أن هذه القرارات تأتي تفعيلا لمقررات حالة الطوارئ الصحية، بغية مجابهة التحديات والتطور الوبائي على الصعيد المحلي من جهة، وتنزيلا لمضامين الخطب الملكية وتوجيهات السلطات العمومية، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 21:28
اللهم ان هذا منكر ...الشواطئ تفتح من جديد والمساجد لازالت 90 % منها مغلقة...
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5
2 - Observateur الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 21:30
السلطات تُعلن فتح الشواطئ في جهة سوس ماسة!! والبرد والشتاء؟؟ إوا لحماق هذا, كورونا خرجات عليكم ودوخاتكوم
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19
3 - حسناء من تاغازوت الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 21:31
تال دابا .. صافي برد الحال.. قرار لا فاءدة منه.. كانو اخليوه غي على قبل ناس اللي كتخدم فالشواطىء اكادير او تاغازوت ..
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17
4 - الطنز البرتقالي الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 21:41
يا سلام و لمن فتحتم الشواطئ في هذا الوقت من السنة لطيور النورس مثلا، انتهت العطلة الصيفية و انتهى الصيف و برد الجو و أصبح الشاطئ آخر اهتمامات المواطن؛ فيا لها من سلطات تافهة و حكومة تافهة و مخزن بليد.
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