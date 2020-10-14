السلطات تُعلن فتح الشواطئ في جهة سوس ماسة

رشيد بيجيكن من أكادير

أعلنت سلطات ولاية جهة سوس ماسة أنها أقرّت إعادة فتح الشواطئ بالجهة، وذلك بعدما طالها الإغلاق لأزيد من شهر بسبب التطور الخطير للحالة الوبائية في الجهة، سواء من حيث عدد المصابين أو الضحايا.

ومن ضمن التدابير التي أُعلنتها سلطات ولاية أكادير، اليوم الأربعاء، تحديد توقيت الإغلاق بالنسبة للمطاعم عند الساعة الحادية عشرة ليلا.

وتبعا لتقييم الحالة الوبائية على مستوى عمالة أكادير إداوتنان، الذي تم الأربعاء بحضور الفاعلين المختصين من إداريين وأمنيين وسلطات، وخاصة عدد الحالات التي تحمل أعراضا، تقرّر أيضا تغيير توقيت إغلاق المركب التجاري سوق الأحد وتحديده في السابعة مساء.

وشدّدت السلطات الولائية على أن "الانخراط مطلوب من جميع الطاقات المجتمعية لتضافر الجهود من أجل إنجاح محاصرة الوباء والمساهمة في العودة التدريجية للحركة الاقتصادية والحماية الاجتماعية".

يشار إلى أن هذه القرارات تأتي تفعيلا لمقررات حالة الطوارئ الصحية، بغية مجابهة التحديات والتطور الوبائي على الصعيد المحلي من جهة، وتنزيلا لمضامين الخطب الملكية وتوجيهات السلطات العمومية، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرهما.