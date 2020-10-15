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الرئيسية | جهات | عمال يحتجون ضد "التضييق" على العمل النقابي

عمال يحتجون ضد "التضييق" على العمل النقابي

عمال يحتجون ضد "التضييق" على العمل النقابي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 02:20

نظم عمال شركة متخصصة في البلاستيك، الأربعاء بمراكش، وقفة احتجاج على "التضييق على العمل النقابي"، وغياب ما وصفوه بـ"الحوار المسؤول والبناء وثقافة العمل المشترك".

محمد النقاش، نائب الكاتب المحلي للمكتب النقابي بهذه الشركة ( ا.و.ش.م)، قال في تصريح لهسبريس: "قررنا خوض إضراب من يومين للمطالبة بعدة حقوق حرمنا منها"، وزاد: "الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي خضناها اليوم جاءت لتنبيه الإدارة إلى أن العمال فقدوا الثقة وسئموا من سياسة التسويف والترهيب التي تنتهجها الشركة".

وأوضح المتحدث نفسه أن العمال يشكون من غياب شروط السلامة الصحية، مشيرا إلى أن "قرارات اللجنة المعنية بذلك تبقى حبرا على الورق، إذ لا يسمح لممثلي المستخدمين بالتوقيع على محاضر اجتماعاتها الصورية، التي لا تفعل مخرجاتها"، على حد قوله.

وأضاف النقاش: "يعاني العمال من عدم تعميم الحد الأدنى من الأجور، والضغط لعدم المطالبة بذلك. كما لا نستفيد من زيادة 5% التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والنقابات ذات التمثيلية والباطرونا، بدعوى التضرر بسبب الجائحة، رغم أن الشركة لم تتوقف، بل زاد الطلب على منتجها، ما جعلنا نشتغل ساعات إضافية".

"ومن دواعي هذا الإضراب أن إدارة الشركة تحارب العمل النقابي ضدا على كل المقتضيات الدستورية والقانونية، ولم تستجب لمجموعة من المطالب التي يتضمنها الملف المطلبي، لذلك ستستمر المحطات النضالية إلى أن تستجيب الإدارة للحوار والاستماع إلى مشاكل العمال"، يقول محمد النقاش.

وللوقوف على رأي مسؤولي الشركة المعنية اتصلت هسبريس بإدارتها، دون أن تتمكن من ذلك.

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