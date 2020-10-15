"كوفيد-19" يغلق مقاهي ومطاعم وحانات مليلية

عبد الكريم هرواش من الناظور

قرّرت حكومة مليلية المحتلّة إغلاق جميع المقاهي والمطاعم والحانات لمدّة 15 يومًا ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، بسبب عودة تفشّي وباء كورونا المستجدّ في المدينة.

وجاءَ القرار، حسبما أورده موقع "ألفارو دو مليليا"، بناءً على تعليمات السلطة المركزية بمدريد، وتمّ إعلانه من طرف وزير السّياسات الاجتماعية المسؤول عن إدارة الصحة العامة، "محمد محند"، في اجتماع عُقد صباح اليوم الأربعاء.

وأبرز المصدر الإعلامي ذاته مدى تأثر هذا القطاع بالأزمة الاقتصادية الكبيرة التي نتجت عن إغلاق المعابر الحدودية، مشيرًا إلى أن هذا القرار المفاجئ الذي يأتي للمرّة الأولى بعد مرور أشهر على رفع تدابير الحجر الصحّي بالمدينة سيفاقم من الوضع المتأزم الذي يعيشه القطاع.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ بلغ بالثغر المحتلّ ذاته 1466 حالة، وارتفعت الحالات النشطة إلى 639 حالة، من بينها 30 حالة تتابع علاجها بمستشفى "كومركال" الإقليمي، وحالة واحدة ترقد داخل وحدة العناية المركّزة.