24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إكراهات تسائل جودة وعدالة تجربة التعليم عن بعد خلال "الجائحة" (5.00)

  2. تقاطبات الشعبوية والريع السياسي تخيم على سجال الأحزاب المغربية (5.00)

  3. دفاع الأزمي عن "تعدد تعويضات المنتخبين" يؤجج غضب المغاربة (5.00)

  4. عناصر أمنية تحبط عملية للتهجير السري في سلا (5.00)

  5. المالكي يبدأ تصفية معاشات البرلمانيين عبر "المالية والأمانة العامة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "كوفيد-19" يغلق مقاهي ومطاعم وحانات مليلية

"كوفيد-19" يغلق مقاهي ومطاعم وحانات مليلية

"كوفيد-19" يغلق مقاهي ومطاعم وحانات مليلية
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 00:03

قرّرت حكومة مليلية المحتلّة إغلاق جميع المقاهي والمطاعم والحانات لمدّة 15 يومًا ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، بسبب عودة تفشّي وباء كورونا المستجدّ في المدينة.

وجاءَ القرار، حسبما أورده موقع "ألفارو دو مليليا"، بناءً على تعليمات السلطة المركزية بمدريد، وتمّ إعلانه من طرف وزير السّياسات الاجتماعية المسؤول عن إدارة الصحة العامة، "محمد محند"، في اجتماع عُقد صباح اليوم الأربعاء.

وأبرز المصدر الإعلامي ذاته مدى تأثر هذا القطاع بالأزمة الاقتصادية الكبيرة التي نتجت عن إغلاق المعابر الحدودية، مشيرًا إلى أن هذا القرار المفاجئ الذي يأتي للمرّة الأولى بعد مرور أشهر على رفع تدابير الحجر الصحّي بالمدينة سيفاقم من الوضع المتأزم الذي يعيشه القطاع.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ بلغ بالثغر المحتلّ ذاته 1466 حالة، وارتفعت الحالات النشطة إلى 639 حالة، من بينها 30 حالة تتابع علاجها بمستشفى "كومركال" الإقليمي، وحالة واحدة ترقد داخل وحدة العناية المركّزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.