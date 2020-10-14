4 وفيات و137 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 33 حالة بإقليم بني ملال، و17 حالة بإقليم خريبكة، و9 حالات بإقليم خنيفرة، و61 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و17 حالة بإقليم أزيلال؛ ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 8254 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، 125 حالة شفاء إضافية؛ منها 26 حالة بإقليم بني ملال، و30 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و10 حالات بإقليم خنيفرة، و13 حالة بإقليم أزيلال، ثم 46 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 6709 حالات.

وفي ما يخص الوفيات، أحصت الجهة 4 حالات جديدة؛ 3 حالات بإقليم بني ملال وحالة واحدة بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 157 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1388 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 108002 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الأربعاء، 3387 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 160333 حالة في المغرب.