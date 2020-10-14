24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرق يحصي 329 إصابة بكورونا وحالة وفاة
- جريمة قتل بمراكش
- رصيف الصحافة: خروقات تشوب تفويت عقارات عمومية بمراكش
- الأمن يفكك لغز "اختفاء" طفل في ظروف غامضة
- بنشعبون: تعميم التغطية الصحية على 22 مليون مغربي تحدّ استثنائي
إكراهات تسائل جودة وعدالة تجربة التعليم عن بعد خلال "الجائحة" (5.00)
دفاع الأزمي عن "تعدد تعويضات المنتخبين" يؤجج غضب المغاربة (5.00)
المالكي يبدأ تصفية معاشات البرلمانيين عبر "المالية والأمانة العامة" (5.00)
- وزيرة سابقة: إلباس الطفلة الصغيرة الحجاب نوع من "البيدوفيليا" - (176)
- دفاع الأزمي عن "تعدد تعويضات المنتخبين" يؤجج غضب المغاربة - (156)
- المالكي يبدأ تصفية معاشات البرلمانيين عبر "المالية والأمانة العامة" - (99)
- اليزمي يتفوّق على "تيسلا" بتقنية جديدة لشحن السيارات الكهربائية - (91)
- هذه تداعيات التقارب الإسباني الجزائري على علاقات الرباط ومدريد - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
4 وفيات و137 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال
أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 33 حالة بإقليم بني ملال، و17 حالة بإقليم خريبكة، و9 حالات بإقليم خنيفرة، و61 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و17 حالة بإقليم أزيلال؛ ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 8254 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.
كما سجلت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، 125 حالة شفاء إضافية؛ منها 26 حالة بإقليم بني ملال، و30 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و10 حالات بإقليم خنيفرة، و13 حالة بإقليم أزيلال، ثم 46 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 6709 حالات.
وفي ما يخص الوفيات، أحصت الجهة 4 حالات جديدة؛ 3 حالات بإقليم بني ملال وحالة واحدة بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 157 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1388 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 108002 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الأربعاء، 3387 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 160333 حالة في المغرب.