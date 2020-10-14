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الشرق يحصي 329 إصابة بكورونا وحالة وفاة

الشرق يحصي 329 إصابة بكورونا وحالة وفاة
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 20:35

رصدت المديرية الجهوية للصحّة بجهة الشّرق 329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5668 حالة.

وسجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 178 حالة، يليها إقليم الناظور الذي سجّل 63 حالة، وإقليم تاوريرت 27 حالة، وإقليم بركان 25 حالة، وإقليم جرادة 20 حالة؛ فيما سجل إقليم الدريوش 15 حالة، وإقليم جرسيف حالة واحدة.

وارتفعت حصيلة المتعافين، خلال المدة ذاتها، إلى 3627 حالة بعد التأكد من شفاء 57 حالة من فيروس "كوفيد-19" في كل من تاوريرت والناظور ووجدة وبركان وفكيك وجرادة.

وتوفي شخص واحد بسبب الفيروس التاجي في عمالة وجدة-أنجاد، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 120 حالة؛ فيما يتابع العلاج حاليا ما مجموعه 1921 شخصا بالجهة ذاتها.

يذكر أن جهة الشّرق حلت لليوم الثاني على التوالي في المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد الإصابات اليومي بالفيروس، بعد جهة الدّار البيضاء-سطات التي حلت في المرتبة الأولى بعدد إصابات بلغ 1784 حالة.

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