تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة-تافيلالت

محمد ايت حساين

سجلت جهة درعة تافيلالت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة بعموم الجهة إلى 8694 حالة، منذ بداية تفشي الوباء.

وحسب معطيات المديرية الجهوية لوزارة الصحة، فقد سجل إقليم الرشيدية وحده 74 حالة، يليه إقليم ورزازات الذي سجل 19 حالة، فيما سجل إقليم ميدلت 11 حالة، وإقليم تنغير 13 حالة، وأخيرا إقليم زاكورة 5 حالات.

كما أحصت الجهة، حسب الحصيلة اليومية للمديرية عينها، عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، 99 حالة شفاء جديدة؛ منها 49 حالة بإقليم الرشيدية، و27 حالة بإقليم ورزازات، و16 حالة بإقليم تنغير، و7 حالات بإقليم ميدلت، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 7786 حالة، منذ بداية تسجيل أول حالة إصابة.

وفيما يتعلق بالوفيات، فقد سجلت الجهة 3 وفيات جديدة موزعة على أقاليم تنغير والرشيدية وزاكورة، ليصل الإجمالي إلى 191 وفاة؛ فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 717 حالة، كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 85880 حالة.