جهة سوس تحصي 8 وفيات جديدة بسبب "كورونا"

رشيد بيجيكن من أكادير

حقق مؤشر الوفيات اليومي من وباء "كوفيد-19" بجهة سوس ماسة، لليوم الثاني على التوالي، رقما مرتفعا، حيث لقي 8 أشخاص حتفهم، خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة، منذ بداية الجائحة، بعموم الجهة إلى 107 حالات.

وبلغ عدد الحالات المؤكّدة إصابتها بالفيروس التاجي بسوس ماسة 8420، بعد تسجيل 172 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تتوزع بين أكادير إداوتنان بـ95 حالة، متبوعا بتارودانت التي سُجّلت بها إصابة 55 شخصا، وإنزكان آيت ملول بـ19 حالة، وأخيرا اشتوكة آيت باها بـ3 حالات.

أوردت المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، ضمن نشرتها التواصلية اليومية، أن عدد حالات الشفاء المسجلة بعموم الجهة منذ أول ظهور للجائحة بلغ 4335 حالة، بعد تسجيل حصيلة مهمة من حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، والتي بلغت 198 حالة.

ووفق البيانات الرسمية ذاتها، يتابع العلاج بعموم جهة سوس ماسة 3978 مريضا بـ"كوفيد-19"؛ ضمنهم من يرقد بالمراكز الاستشفائية المخصصة لكوفيد-19 والذين يُتابعون البروتوكول العلاجي بمنازلهم، كما تم استبعاد 137745 حالة جاءت نتائج الفحص المخبري التي أُخضعوا لها سلبية.