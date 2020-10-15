إطلاق اسم اليوسفي على مؤسسة تعليمية بتطوان

أيوب صدور من تطوان

تعزز العرض التربوي بإقليم تطوان بـ16 مؤسسة تربوية جديدة، منها 11 مؤسسة تعليمية وخمس داخليات، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان لتأهيل الفضاء التربوي وخلق بنى تحتية جديدة.

وقال مصدر من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان إن من شأن هذه المؤسسات تشجيع المتمدرسين على التعلم، وتحقيق العدالة المجالية ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي، مشيرا إلى إحداث مؤسسة للتعليم الأولي بجماعة الملاليين في إطار مشروع تعميم التعليم الأولي.

وكشف المصدر ذاته لهسبريس إطلاق اسم الراحل عبد الرحمان اليوسفي على ثانوية تأهيلية بجماعة سوق القديم، شيدت وفق تصميم معماري حديث وبنية متكاملة، وذلك تكريما لأحد أبناء المغرب وكبار شخصيات الحركة الوطنية، الذي طالما أبان عن تفانيه الكبير وحكمته وتبصره ونكران للذات في الاضطلاع بمسؤولياته.