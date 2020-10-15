24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. القطب الحضري "مازاغان" يستهدف الريادة العالمية (5.00)

  2. معطيات رسمية تتوقع تدهور الوضعية الوبائية نهاية السنة الجارية (5.00)

  3. سجال معاشات البرلمانيين يُظهر القوة السياسية للوسائط الاجتماعية (5.00)

  4. المغرب يحتل الرتبة الـ44 في مؤشر الجوع العالمي (5.00)

  5. الملك يستفسر وزير الصحة بشأن "اللقاح الصيني" ضد "الفيروس" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | إطلاق اسم اليوسفي على مؤسسة تعليمية بتطوان

إطلاق اسم اليوسفي على مؤسسة تعليمية بتطوان

إطلاق اسم اليوسفي على مؤسسة تعليمية بتطوان
أيوب صدور من تطوان
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 16:35

تعزز العرض التربوي بإقليم تطوان بـ16 مؤسسة تربوية جديدة، منها 11 مؤسسة تعليمية وخمس داخليات، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان لتأهيل الفضاء التربوي وخلق بنى تحتية جديدة.

وقال مصدر من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان إن من شأن هذه المؤسسات تشجيع المتمدرسين على التعلم، وتحقيق العدالة المجالية ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي، مشيرا إلى إحداث مؤسسة للتعليم الأولي بجماعة الملاليين في إطار مشروع تعميم التعليم الأولي.

وكشف المصدر ذاته لهسبريس إطلاق اسم الراحل عبد الرحمان اليوسفي على ثانوية تأهيلية بجماعة سوق القديم، شيدت وفق تصميم معماري حديث وبنية متكاملة، وذلك تكريما لأحد أبناء المغرب وكبار شخصيات الحركة الوطنية، الذي طالما أبان عن تفانيه الكبير وحكمته وتبصره ونكران للذات في الاضطلاع بمسؤولياته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.