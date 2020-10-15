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إصابات كورونا تبلغ 1504 حالات بثغر مليلية المحتلّ

إصابات كورونا تبلغ 1504 حالات بثغر مليلية المحتلّ
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 14:35

أعلنت مديرية الصحة بحكومة مليلية المحتلّة عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1504 حالات.

وسجّل المصدر ذاته شفاء 16 حالة من "كوفيد-19" خلال المدة نفسها، رفعت حصيلة المتعافين إلى 834 حالة، فيما يتابع حاليا العلاجَ 661 مريضا، من بينهم 28 مصابًا أدخلوا إلى مستشفى "كوماركال".

يذكر أنّ عدد ضحايا الفيروس التاجي بلغ بالثغر المحتلّ ذاته 9 حالات منذ بداية انتشار الوباء، فيما يرقد حاليا مريض واحد في وحدة العناية المركّزة.

وبسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، اتخذت الحكومة المحلية بمليلية، الأربعاء، قرارًا بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والحانات لمدة 15 يومًا ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري.

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