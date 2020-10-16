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مشروع نقل سوق الجملة خارج سلا يُغضب مهنيين

مشروع نقل سوق الجملة خارج سلا يُغضب مهنيين
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:15

ذكر عدد من التجار أن مجلس مدينة سلا، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، يعتزم نقل سوق الجملة للخضر والفواكه خارج المدينة، وهو ما رفضته جمعيات تُمثل التجار والمهنيين المرتبطين بهذا المرفق الحيوي.

وقالت جمعية الوحدة وجمعية التنمية المهنية الحرة لسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة سلا إن هذا النقل "يأتي ضداً على مصالح التجار والمهنيين المرتبطين بالسوق، وضداً على مصالح الساكنة".

وعبرت الجمعيتان، في بلاغ مشترك توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن "رفضهما التام لنقل سوق الجملة خارج المدينة"، وطالبتا بـ"حماية حقوق مهنيي القطاع من الأضرار المترتبة عن هذا القرار".

وحذر التجار والمهنيون من التداعيات التي ستترتب عن هذا القرار، من قبيل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، كما انتقدوا "غياب أدنى مقاربة تشاركية جدية ومسؤولة لملف تحويل السوق إلى وجهة أخرى"، ولذلك أبدوا "استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية لمواجهة قرار نقل سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا نحو مكان آخر".

وحسب إفادات استقتها هسبريس من لدن عدد من التجار فإن مجلس مدينة سلا أدرج ضمن جلسة 21 أكتوبر نقطة للموافقة على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة، وتبين للتجار أن هذه النقطة تتعلق بقرار مرتقب لنقل سوق الجملة.

ويُوجد سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا حالياً بطريق القنيطرة على مستوى حي شماعو، وذكر مصدر من التجار والمهنيين المرتبطين به أنه "في حالة المصادقة على قرار النقل ستكون هناك عواقب سلبية على المدينة بأكملها".

وحسب إحصائيات تعود لجمعية تجار ومهنيي سوق الجملة فإن هذا المرفق الحيوي والمهم يشتغل فيه قرابة 270 حمالاً وحوالي 400 تاجر؛ ناهيك عن المرتفقين الذين يناهزون الألف بشكل يومي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من أحد أعضاء مجلس مدينة سلا حول هذا الموضوع، رغم أن النقطة المدرجة في جلسة 21 أكتوبر من دورة أكتوبر تبقى غير واضحة، ولا تقدم رؤية بخصوص مستقبل سوق الجملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيثة الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:38
غضبوا أو لم يغضبوا فأسواق الجملة فمكانها خارج المدن اولا يسام في تخفيف الزحمة بالشوارع ثانيا يقلل من الضجيج الدي ينبعث بالصباح الباكر و اللذي يقلق الساكنة المجاورة لتلك الأسواق و يقلل العبء الدي تإن من الطرقات و الشوارع تحت عجلة الشاحنات التي تجعلها تآكل لا تعد صالحة لا للمارة و لا السيارات
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15
2 - mousss الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:40
نقل السوق الى خارج المدينة فكرة غير صائبة .خاصة اذا كان سينقل الى مكان ناء .مثله كمثل نقل سوق الخميس الى العرحات ثم اعادة نقله الى اربعاء السهول ..قرار غير مدروس لان المتبضعون استغنوا عنه لتواجده هناك و باعتبار سوق الاحد بعلال البحراوي قريب منه مكانا وزمانا
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-7
3 - بنعاشر الدربي سلا الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:09
ال بغاو يخرجو سوق الخضر بالجمله من منطقه سماعو اولا يجب الا يبتعد عن ضواحي سلا مثلا منطقه سيدي عبدالله أو منطقه بولقاندل قرب سوق الأحد بشرط لكثار من دوريات الأمن وشرطه المرور كم بعلم الجميع هناك مجمعات عشوائيه سكنيه تفرخ آلاف المجرات ومجرمين وتجار لقرقوبي في تلك المنطقه شاسعه من ابن الهيثم الواد دار الحمرا يبو سهب رجمه 1 ورحمه 2 سهب سعيد حجي يفرخ بدوره مجرمين تجار لم منوعات عن طريق البحر زد ابي لقناديل ال طيبي وما ادراك مالطيبي تجمعات لمشتبه فيهم يعني تكتيف دوريات الأمن ولمداومه 24ا24 حت شرطه لمرور لان كثير من صحاب طربورتور آت لايحترمون قانون السير زد عن ذالك براهيش صلاكيط أعمارهم لاتتعدى من 8سنوات ال 20سنه مدججين بسلحه بيضا تحت ملابسهم عاملين صمطه محبين فيه ما قاطع وسيوف هدشي شاهدتو بعيني براهش يتجول ن بكل حريه حت دوريات الأمن من صعب أن تكتشفهم حت يباغتو البشر بالكريساج رغم صغر سنهم
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