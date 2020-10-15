"كورونا" يتفشى في وجدة .. وجهة البيضاء تحصدُ نصف الحالات

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، وفاة 46 شخصاً بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة الماضية، مقابل شفاء 2077 مواطناً من الوباء؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 24842.

ووفق "نشرة كوفيد 19" فإن مؤشر الإصابة في 24 ساعة الماضية بلغ 9.1 على مائة ألف نسمة، بينما نسبة الفتك تساوي 1.7 في المائة، مقابل نسبة تعاف بلغت 83.1 في المائة.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن عدد الحالات الجديدة الخطيرة أو الحرجة في 24 ساعة الأخيرة بلغ 48، لترتفع الحصيلة إلى 521 حالة خطيرة، منها 52 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وتواصل جهة الدار البيضاء سطات تسجيل نصف الإصابات الجديدة بالمغرب، فمن أصل 3317 حالة على الصعيد الوطني سجلت 1708 بالجهة ذاتها، منها 1283 بالبيضاء، و98 بالنواصر، و97 ببرشيد، و74 بالمحمدية، و68 بسطات، و45 بالجديدة، و23 ببن سليمان، و12 بمديونة، و8 بسيدي بنور.

جهة الشرق أفرزت 419 حالة مؤكدة بالوباء، منها 306 فقط بوجدة-أنجاد، و33 بالناظور، و26 بجرسيف، و18 بجرادة، و17 بتاوريرت، و10 ببركان، و9 بالدريوش.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 233 حالة، منها 85 بالقنيطرة، و58 بسلا، و39 بالصخيرات تمارة، و17 بالخميسات، و15 بسيدي سليمان، و11 بسيدي قاسم، و8 بالرباط. كما سجلت 217 في جهة سوس ماسة، منها 114 بأكادير إدوتنان، و48 بإنزكان آيت ملول، و41 بتارودانت، و9 بتزنيت، و5 بشتوكة آيت بها.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فسجلت 202 حالة، منها 74 بطنجة أصيلة، و41 بتطوان، و36 بالمضيق الفنيدق، و22 بالحسيمة، و17 بالعرائش، و10 بشفشاون، وحالتان بوزان. كما سجلت 175 حالة في جهة مراكش آسفي، منها 117 بمراكش، و16 باليوسفية، و12 بالصويرة، و10 بشيشاوة، و7 في كل من الرحامنة وقلع سراغنة، و3 في كل من الحوز وآسفي.

وسجلت 146 حالة في جهة بني ملال خنيفرة، منها 59 بخريبكة، و50 بالفقيه بنصالح، و23 بأزيلال، و9 بخنيفرة، و5 ببني ملال؛ فيما رصدت 102 حالة في جهة درعة تافيلالت، منها 66 بالرشيدية، و14 بتنغير، و11 بورزازات، و7 بميدلت، و4 بزاكورة.

جهة فاس مكناس سجلت 61 إصابة، منها 16 بفاس، و14 بتازة، و11 بتاونات، و10 بمكناس، و6 بصفرو، وحالتان ببولمان، وحالة واحدة في كل من الحاجب وإفران. وبينما عرفت جهة العيون الساقية الحمراء 36 إصابة، منها 31 بالعيون، و3 بالسمارة وحالتان ببوجدور، سجلت 11 حالة في جهة كلميم واد نون، منها 9 بكلميم وحالتان بأسا الزاك، في حين سجلت 7 حالات بوادي الذهب في جهة الداخلة وادي الذهب.

الوفيات الـ 46 الجديدة سجلت 17 حالة وفاة منها بالبيضاء، وحالتي وفاة في كل من جرادة وأكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول وخريبكة، ثم حالة واحدة في المحمدية وسطات ووجدة أنجاد والناظور وفكيك والقنيطرة والخميسات، والرباط وطنجة أصيلة وتطوان والعرائش ومراكش والصويرة والفقيه بنصالح، وأزيلال وخنيفرة وتنغير وفاس ومكناس والسمارة وطانطان.