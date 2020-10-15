5 وفيات و146 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 146 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 5 حالات بإقليم بني ملال، و59 حالة بإقليم خريبكة، و9 حالات بإقليم خنيفرة، و50 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و23 حالة بإقليم أزيلال؛ ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 8400 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الخميس، 170 حالة شفاء إضافية؛ منها 59 حالة بإقليم بني ملال، و20 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و22 حالة بإقليم خنيفرة، و33 حالة بإقليم أزيلال، ثم 36 حالة بإقليم خريبكة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 6879 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، أحصت الجهة 5 حالات جديدة؛ حالتان بإقليم خريبكة وحالة واحدة بكل من أقاليم بني ملال وخنيفرة وأزيلال، ليصل العدد الإجمالي إلى 162 وفاة. كما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1359 حالة، ووصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 108330 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الخميس، 3317 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 163650 حالة في المغرب.