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كُتّاب وآراء
حملة تحسيسية تستهدف النساء الحوامل في كلميم
تُواصِل الجمعية المغربية للقابلات بجهة كلميم وادنون، لليوم الرابع على التوالي، حملتها التحسيسية الرامية إلى الحد من آثار جائحة كورونا على صحة الأم الحامل، وذلك على صعيد المراكز الصحية التابعة لإقليم كلميم.
وتُنظّم المرحلة الأولى من الحملة التوعوية، التي اختير لها شعار "تحسيس، تغذية ووقاية"، بشراكة مع ولاية جهة كلميم وادنون والمديرية الجهوية للصحة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية المبدعين الشباب.
نادية كمال، رئيسة الفرع الجهوي للجمعية المغربية للقابلات بجهة كلميم وادنون، قالت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "هذه العملية التحسيسة التي شملت هذا الأسبوع المراكز الحضرية بالمدينة تهدف بالخصوص إلى حماية المرأة الحامل وطفلها في هذه الظرفية الصعبة التي يعرفها المغرب بفعل فيروس كورونا المستجد، وينتظر أن تستمر إلى غاية نهاية دجنبر القادم، في احترام تام لكافة التدابير الاحترازية المعمول بها".
وأضافت المتحدثة ذاتها أنه إلى جانب خدمة التوعية والتتبع الطبي للنساء الحوامل فإن الجمعية تمكنت بمعية شركائها، وعلى رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من توفير عدة أطقم وقائية قصد توزيعها على 800 امرأة مستفيدة، تتكون من مكملات غذائية ومواد تعقيم وتنظيف وآلة لقياس نسبة السكر في الدم.