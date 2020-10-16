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كُتّاب وآراء
جهة الشّرق تسجّل 419 إصابة بـ"كورونا" في يوم
أعلنت المديرية الجهوية للصحّة بجهة الشّرق تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالجهة إلى 6087 حالة.
وحسب المصدر ذاته فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 306 حالات، يليها إقليم الناظور الذي سجل 33 حالة، فيما سجّل إقليم جرسيف 26 حالة، وإقليم جرادة 18 حالة، وإقليم تاوريرت 17 حالة، وإقليم بركان 10 حالات، وأخيرا إقليم الدريوش بـ 7 حالات.
وفي ما يتعلّق بحالات الشفاء، ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 3668 حالة بعد التأكد من شفاء 41 مريضا من فيروس "كوفيد-19" في كلّ من بركان والناظور والدريوش ووجدة وجرادة وتاوريرت.
وتوفي 5 مصابين بسبب الفيروس التاجي بالجهة خلال الفترة ذاتها، منهم حالتان بإقليم جرادة وحالة واحدة في كل من أقاليم الدريوش وفكيك ووجدة، ليصبح مجموع ضحايا الوباء بجهة الشرق 125 حالة.
وحلّت جهة الشرق للمرة الثالثة على التّوالي في المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد الإصابات اليومي، مسبوقة بجهة الدّار البيضاء التي سجلت في ظرف 24 ساعة 1708 حالات.