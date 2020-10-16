الإعلان عن الفائزين بـ"مسابقة الخطابة والإقناع"

هسبريس من الرباط

اختتمت، مؤخرا، مسابقة فن الخطابة والإقناع حول موضوع الوقاية من "كورونا"، التي نظمتها الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية بالجديدة، عن بُعد، لفائدة اليافعين والشباب تحت شعار "كلنا معنيون"؛ وذلك بإصدار لجنة التحكيم للنتائج النهائية الخاصة بالمتوجين.

ووفق بلاغ للجمعية، فقد جرى إطلاق المسابقة مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، "بتنسيق وتعاون مع كل من عمالة إقليم الجديدة والمجلس الإقليمي للجديدة، كتجسيد لمساهمة المجتمع المدني بالإقليم في الجهود الوطنية الرامية إلى محاربة وباء كورونا؛ وذلك عبر تمكين الشباب واليافعين من الانخراط في ذات الجهود عن طريق منحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وتحفيزهم على صناعة الخطاب المؤثر والهادف إلى إقناع أقرانهم وباقي فئات المجتمع للتضامن ضد جائحة "كوفيدـ 19"، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحد من انتشاره بين الأفراد".

وكانت المسابقة، وفق المصدر ذاته، مفتوحة أمام اليافعين والشباب الذين جرى تصنيفهم إلى فئتين: الفئة الأولى تشمل اليافعين المتراوحة أعمارهم بين 11 و15 سنة، والفئة الثانية تشمل الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 إلى 21 سنة.

وللفوز بالمراتب الثلاث الأولى عن كل فئة، "تعيّن على المتبارين تسجيلُ مقطع فيديو لا يتجاوز ثلاث دقائق يتضمن خطابا مقنعا يدعو إلى تعزيز التضامن الجماعي بين أفراد المجتمع والتحلي باليقظة والحس المدني والمواطنة الإيجابية لمواجهة جائحة كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية الرامية للحد من انتشار الجائحة"، يضيف البلاغ ذاته موردا أن لجنة التحكيم اعتمدت في مداولاتها على جُملة من العناصر الفنيّة والجمالية اللازمة من أجل تحديد الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى، "كجودة المضمون وجمالية الإلقاء ومدى قدرة الخطيب على الاقناع والتأثير في المتلقي وكذا الإخراج الجيّد لعرض الإلقاء".

وقد أسفرت النتائج عن فوز المرشحين الآتية أسمائهم حسب الاستحقاق:

الفئة الأولى: المتبارين المتراوحة أعمارهم بين 11 و15 سنة

المرتبة الأولى: طه أشرف البقالي، من الجماعة الترابية أزمور؛

المرتبة الثانية: زكرياء مزيلي، من الجماعة الترابية حد أولاد فرج؛

المرتبة الثالثة: إسماعيل بكباشي، من الجماعة الترابية حد أولاد فرج.

الفئة الثانية: المتبارين المتراوحة أعمارهم بين 16 و21 سنة

المرتبة الأولى: أيمن هريد، من الجماعة الترابية الجديدة؛

المرتبة الثانية: ندى سليماني، من الجماعة الترابية الجديدة؛

المرتبة الثالثة: فاطمة الزهراء مرغاتي، من الجماعة الترابية الجديدة.