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الرئيسية | جهات | "متعاقدون" ينبهون إلى بؤر وبائية مدرسية بالبيضاء‬

"متعاقدون" ينبهون إلى بؤر وبائية مدرسية بالبيضاء‬

"متعاقدون" ينبهون إلى بؤر وبائية مدرسية بالبيضاء‬
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 17:20

دعت التنسيقية الجهوية لـ"الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالدار البيضاء-سطات وزارة "التربية الوطنية" إلى تعميم الفحوصات الطبية على الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية بالمجان، مؤكدة أن "واقع المؤسسات ينذر بوضع صحي قد ينفجر في أي لحظة، جراء ارتفاع عدد الإصابات في صفوف كل المتدخلين في الشأن المدرسي".

وقالت التنسيقية، في بيان إخباري توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "مسلسل الاستهتار بأرواح التلاميذ وهيئتي التدريس والإدارة يتواصل عبر تعريضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا"، منبهة إلى "توالي حالات الإصابة بالفيروس في صفوف الأساتذة بشكل مهول، وتخلي المديريات الإقليمية والأكاديمية عن دورها في تأمين اختبارات الفحص".

وأضافت الهيئة عينها أن "العديد من المديريات الإقليمية التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات سجلت مئات الإصابات في صفوف الأساتذة والتلاميذ"، مستدركة: "تعاطت معها الجهات المسؤولة عن توفير الفحوصات والعلاج بسياسة الآذان الصماء، والدفع بالمشتبه في إصابتهم إلى إجراء فحوصات في مستشفيات خاصة (يتحملون كلفتها)، ما ينذر بتفشي بؤر وبائية مدرسية".

واستنكرت التنسيقية "طريقة تدبير الدخول المدرسي الحالي عبر تكديس المؤسسات بالمتعلمين والأساتذة، في انعدام تام لأي بروتوكول صحي"، منددة، أيضا، بـ"الوضع الصحي الكارثي داخل المؤسسات التعليمية"، ومحملة المسؤولية عن الوضع الحالي للمديريات الإقليمية والأكاديمية والوزارة.

وفي ظل ذلك، حذر "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" المسؤولين المعنيين من خوض خطوات احتجاجية تصعيدية، ما لم يتم تحمل مسؤولية الوضع الصحي داخل المؤسسات، عبر تعميم فحوصات الكشف عن فيروس "كوفيد-19" بالمجان للجميع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - وجدي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:00
بالفعل ولو أننا ضد مقولة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لأنه لم يفرض.ولكننا مع مجانية الإختبارات الخاصة بكوفيد19.ليس فقط للأساتذة بل للجميع.فكيف لموظف بسيط أن يدفع مبلغ 700 درهم نظير ذلك.هل لجأت الدولة إلى سياسة ملأ الصندوق على غرار الرفع من تمبر جواز السفر والبطاقة البيومترية الجديدة والضرائب المتنوعة وأمور أخرى عديدة.فجيوب البسطاء ليست موردا اقتصاديا يا بلادي.انشري هسبريس
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2 - يونسيف الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:11
انا اجيبكم بكل صراحة هناك اشياء تطبخ في كواليس منظمة الصحة العالمية كورونا اصبحت اقل حدة من انفلونزا الموسمية عندنا في الشركة اصيب اكثر من خمسين شخصا بكوفيد وتجدهم يتجولون في الشوارع والاخؤين في المقاهي ماذا لو اصبت بالزكام الم تعد طريح الفراش لاكثر من اسبوع من يتوفون هما اناس اصلا ميءوس من علاجهم كالسرطانات والفشل الكلوي اتمنى خالصا ان ننتهي من هاته المهزلة فاللقاح لن يعطي الثمار ومناعة القطيع قد تكون السبب الوحيد لحل الازمة ولن ننسى افتتاح المساجد بشرى لعهد جديد.
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3 - مغترب 2 الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:13
ليست المدارس فحسب فكل التجمعات هي مصدر لتفشي الجائحة حتى تجمعات الاطفال دون كمامات من مناصري الفرق المغربية التي خرجت للاحتفال سواء برجوع * الماص * الى القسم الممتاز او يافعي واطفال الاخضر الذين خرجوا في عدة احياء بالبيضاء للاحتفال بفوز فريقهم بدرع البطولة ناهيك على مخلوقات نجدها في حافلات النقل العمومي بالبيضاء دون كمامات يثيرون السخط من تصرفاتهم وعدم احترامهم لبقية الراكبين دون ان ننسلى كارثة التجمعات البشرية للاحتفال بعاشوراء وماذا فعل الاطفال واليافعين ليلتها لكل ذلك فكرونا ليست حكرا على المدارس التي فتحت ابوابها بكل بقاع العالم بكل ما رافق ذلك من شوائب ولكن المغرب لا يمكن ان يشكل استثناء وللمتعاقدين واسع النظر .
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