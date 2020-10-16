سوس تُسجّل 261 حالة شفاء خلال 24 ساعة

رشيد بيجيكن من أكادير

أحصت جهة سوس ماسة، في ظرف 24 ساعة الأخيرة، 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليترفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8811 حالة.

ورُصدت الحالات الجديدة، حسب ما أوردته المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، في عمالة أكادير إداوتنان التي سجلت 123 حالة، وعمالة إنزكان آيت ملول بـ28 حالة، وأقاليم اشتوكة آيت باها وتارودانت وتيزنيت بـ6 حالات لكل منها، وطاطا بخمس حالات.

وحسب معطيات الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس، فقد ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 4793 حالة، بعد التأكد من شفاء 261 مريضا، توزعوا على كلّ من أكادير إدواتنان التي سجلت شفاء 215 حالة، وعمالة إنزكان آيت ملول بـ28 حالة شفاء، وطاطا وتيزنيت بحالتين لكل منهما.

وفي السياق ذاته، ارتفعت حالات الوفاة بسبب "كوفيد-19" بجهة سوس ماسة إلى 119 منذ بداية الجائحة، وذلك بعد هلاك 8 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة، 4 منهم في عمالة أكادير إداوتنان و3 بتارودانت وحالة وفاة واحدة بإنزكان آيت ملول.