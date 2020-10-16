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الرئيسية | جهات | سوس تُسجّل 261 حالة شفاء خلال 24 ساعة

سوس تُسجّل 261 حالة شفاء خلال 24 ساعة

سوس تُسجّل 261 حالة شفاء خلال 24 ساعة
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:05

أحصت جهة سوس ماسة، في ظرف 24 ساعة الأخيرة، 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليترفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8811 حالة.

ورُصدت الحالات الجديدة، حسب ما أوردته المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، في عمالة أكادير إداوتنان التي سجلت 123 حالة، وعمالة إنزكان آيت ملول بـ28 حالة، وأقاليم اشتوكة آيت باها وتارودانت وتيزنيت بـ6 حالات لكل منها، وطاطا بخمس حالات.

وحسب معطيات الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس، فقد ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 4793 حالة، بعد التأكد من شفاء 261 مريضا، توزعوا على كلّ من أكادير إدواتنان التي سجلت شفاء 215 حالة، وعمالة إنزكان آيت ملول بـ28 حالة شفاء، وطاطا وتيزنيت بحالتين لكل منهما.

وفي السياق ذاته، ارتفعت حالات الوفاة بسبب "كوفيد-19" بجهة سوس ماسة إلى 119 منذ بداية الجائحة، وذلك بعد هلاك 8 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة، 4 منهم في عمالة أكادير إداوتنان و3 بتارودانت وحالة وفاة واحدة بإنزكان آيت ملول.

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1 - حرتاءه الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:10
فيروس كورونا فيروس خفي لا توجد معطيات حقيقية عنه وكيفية العدوى به هناك اناس من عاءلة واحدة يجتمعون على الماءدة والاختلاط ويصاب واحد منهم فقط او اثنين والباقى لا وهو الان اصبح اكثر عدوى واقل قتكا والزكام اكثر عدوى منه خاليا لانه يجعلك طريح الفراشاما كوفيد نسبة 98 في تلماءة بدون اعراض ويتجولون في المقاهي والشوارع ولهذا فمناعة القطيع ستحقق المناعة للبشرية اما التلقيح لن يكن ناجحا لا كوفيد تتغير طفراته
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