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إقليم الحوز يصادق على حزمة مشاريع تنموية

إقليم الحوز يصادق على حزمة مشاريع تنموية
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 17 أكتوبر 2020 - 05:29

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم الحوز، الجمعة، اجتماعا ترأسه رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، تناول المبادرة الملكية "مليون محفظة"، وصادق بعد الدراسة على مشاريع تنموية مبرمجة بالإقليم.

وفي هذا الاجتماع الذي يعد أول الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم برسم السنة الحالية، تمت المصادقة على مشاريع برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (المحور الثاني).

وبرسم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تمت المصادقة على مشاريع برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وومشاريع برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، ومشاريع برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

وفي إطار البرنامج الثالث من هذه المبادرة المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ناقش أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مشاريع المقاولين الشباب، الذين تم انتقاؤهم من طرف اللجان التقنية الداخلية لمقدمي الخدمات واللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية.

وخلال هذا الاجتماع، قدمت مجموعة من الملاحظات والإرشادات لجمعيتين من أجل الرفع من جودة خدماتهما في مجال تحسيس ومواكبة حاملي المشاريع والمقاولين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة المنحدرين من أوساط هشة بإقليم الحوز.

يذكر أن هذا الاجتماع حضره أعضاء اللجنة الإقليمية وممثلون لمؤسستين من مقدمي الخدمات للمقاولين الشباب.

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