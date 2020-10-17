جهة بني ملال تُحصي 200 إصابة بـ"كوفيد-19"

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 41 حالة بإقليم بني ملال، و49 حالة بإقليم خريبكة، و10 حالات بإقليم خنيفرة، و61 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و39 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 8600 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، 177 حالة شفاء إضافية؛ منها 23 حالة بإقليم بني ملال، و44 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و33 حالة بإقليم خنيفرة، و32 حالة بإقليم أزيلال، ثم 45 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 7056 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد أحصت الجهة حالتين جديدتين؛ واحدة بإقليم بني ملال والأخرى بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1380 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 108716 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الجمعة، 3498 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 167148 حالة في المغرب.