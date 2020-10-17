مجلس "جهة طنجة" يستكمل الهياكل التنظيمية

هسبريس من طنجة

اختتم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الجمعة، أشغال دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2020، في جلسة خصصت لاستكمال هياكله التنظيمية.

وتم خلال هذه الجلسة، التي ترأستها فاطمة الحساني، رئيسة المجلس، بحضور والي الجهة محمد امهيدية، انتخاب أعضاء لشغل مناصب شاغرة، ويتعلق الأمر بالنائب الثامن للرئيسة، وكاتب المجلس، ورؤساء بعض اللجان الدائمة للمجلس ونوابهم.

وبهذه المناسبة، صرّحت رئيسة الجهة بأن تتويج المجلس لأشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، "يؤكد النفس التوافقي الذي ميز عمل مجلس الجهة خلال الفترة الثانية من هذه الولاية المشرفة على الانتهاء"، مضيفة أن استكمال المجلس لهياكله التنظيمية "سيمكنه من المرور إلى السرعة القصوى في تنزيل مشاريعه وبرامجه التنموية التي تصب في مصلحة ساكنة الجهة".

وبإجماع الأعضاء الحاضرين، تم انتخاب الأمين الطاهري البقالي، عن الفريق الاشتراكي، في منصب النائب الثامن للرئيسة، خلفا لمحمد العلمي، فيما تم انتخاب محمد السوسي النعيمي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، كاتبا للمجلس.

وبخصوص اللجان الدائمة بالمجلس، انتخب الأعضاء الحاضرون بالإجماع مريمة بوجمعة، عن فريق العدالة والتنمية، رئيسة للجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ووفاء الطود، عن فريق الأصالة والمعاصرة، نائبة لها.

وآلت رئاسة لجنة الشراكة والتعاون الدولي ومغاربة العالم إلى زين العابدين الحسيني عن الفريق التجمعي، فيما تم انتخاب عادل بنونة، عن فريق العدالة والتنمية، نائبا لرئيس اللجنة.

كما تم انتخاب فاطمة السعدي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، نائبة لرئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.