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7 وفيات و371 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق

7 وفيات و371 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 22:20

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بجهة الشّرق 371 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالجهة إلى 6457 حالة.

وسجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 214 حالة، تلاها إقليم الناظور بـ97 حالة، وإقليم بركان بـ25 حالة، فيما سجل إقليم جرسيف 17 حالة، وإقليم جرادة 14 حالة، وإقليم تاوريرت 3 حالات، وأخيرا إقليم الدريوش حالتين.

وتماثل للشفاء من "كوفيد-19" ما مجموعه 332 مريضا، توزعوا على كل من وجدة بـ 302، والناظور بـ15 حالة، وبركان بـ9 حالات، وجرادة بحالتين، ليصبح مجموع المتعافين بالجهة 4000 حالة.

وتوفي بسبب الفيروس التاجي 7 حالات خلال المدة نفسها، منها 3 حالات بالناظور وحالتان بوجدة وحالة واحدة في كل من بركان وجرسيف، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الوباء إلى 133 بالجهة.

وحلت جهة الشرق في المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" المسجلة في آخر 24 ساعة، بعد جهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 425 حالة، وجهة الدّار البيضاء التي عرفت 1723 حالة.

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