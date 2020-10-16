درعة تافيلالت تقترب من 9 آلاف إصابة بـ"كورونا"

محمد آيت حساين من تنغير

سجلت جهة درعة تافيلالت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 108 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8904 حالات، وفق الحصيلة اليومية التي نشرتها المديرية الجهوية للصحة مساء الجمعة.

وحسب معطيات المديرية الجهوية للصحة، فقد سجل إقليم الرشيدية 53 حالة، يليه إقليم ورزازات بـ21 حالة، وإقليم تنغير بـ15 حالة، وإقليم ميدلت بـ13 حالة، وأخيرا إقليم زاكورة الذي سجل 6 حالات.

وتوزعت الـ8904 إصابات بفيروس "كورونا" المسجلة بعموم الجهة منذ بداية تفشي الوباء، حسب المعطيات المذكورة، بين إقليم الرشيدية بـ3307 حالات، وإقليم ورزازات بـ1901 حالة، وإقليم ميدلت بـ1713 حالة، وإقليم تنغير بـ1109 حالات، وإقليم زاكورة بـ874 حالة.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 7925 شخصا، بعد التأكد من شفاء 80 مريضا من الفيروس التاجي، منهم 28 حالة بإقليم الرشيدية، و23 حالة بإقليم ميدلت، و11 حالة بإقليم زاكورة، و10 حالات بإقليم ورزازات، و8 حالات بإقليم تنغير.

وتوزعت حالات الشفاء الـ7925، التي عرفتها جهة درعة تافيلالت، بين إقليم الرشيدية بـ2730 حالة، وإقليم ورزازات بـ1755 حالة، وإقليم ميدلت بـ1647 حالة، وإقليم تنغير بـ989 حالة، وإقليم زاكورة بـ804 حالات.

ولم تسجل هذه الجهة خلال الفترة المذكورة أي حالة وفاة، لتستقر الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بداية تفشي الوباء في 192 وفاة، منها 78 وفاة بإقليم الرشيدية، و47 وفاة بإقليم ورزازات، و26 وفاة بإقليم ميدلت، و22 وفاة بإقليم زاكورة، و19 وفاة بإقليم تنغير.

وبلغ مجموع الحالات التي توجد قيد العلاج بمختلف المؤسسات الصحية بالجهة والمنازل الخاصة 787 حالة، فيما بلغ مجموع الحالات المستبعدة 86841 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.