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الرئيسية | جهات | السلطات تمنع احتجاجا في ساحة الحرية بالفنيدق

السلطات تمنع احتجاجا في ساحة الحرية بالفنيدق

السلطات تمنع احتجاجا في ساحة الحرية بالفنيدق
أيوب صدور من تطوان
السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:15

لبى العشرات من ساكنة مدينة الفنيدق، مساء أمس الجمعة، دعوة للخروج في احتجاج ضد ما اعتُبر تدهورا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ورفعوا شعارات مطالبة بضرورة التعجيل بإيجاد حلول بديلة لتدوير عجلة الاقتصاد بالمدينة التي تأثرت بتداعيات جائحة "كورونا".

وتجمهر عشرات المواطنين بساحة الحرية بمدينة الفنيدق احتجاجا على استمرار إغلاق معبر سبتة، مؤكدين أن غالبية قاطني "كاستياخو" يعيشون على عائدات التهريب المعيشي لمعبر تاراخال. كما أشاروا إلى تضررهم من الجائحة ومراكمتهم للديون، إضافة إلى عدم قدرتهم على توفير لقمة العيش اليومي، وفق إفادات متطابقة.

وردّد المحتجون مجموعة من الشعارات للتعبير عن تذمرهم مما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، من بينها "الشعب يريد فتح الديوانة"، "هذا عيب هذا عار.. الفنيدق في خطر"، "الشعب يريد العيش الكريم".

وفرقت سلطات المدينة الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها نشطاء على "الفيسبوك"، إذ تدخلت قوى الأمن، معززة بعناصر من القوات المساعدة، من أجل فض الوقفة التي لم تخلُ من مناوشات.

وعمد المحتجون، فور تحرّك عناصر الأمن بهدف التدخل، إلى إخلاء الساحة، قبل أن تعمد عناصر الأمن إلى تفرقتهم، في محاولة منها لإبعادهم عن ساحة الحرية، ومنعهم من الاجتماع من جديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - احمد السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:56
لا يعقل ما تقوم به السلطات هاد الناس سنين وهم يعيشون على تهريب السلع الان نحن طبعا ضد التهريب ولكن يجب الحل اولا نحن نلاحض ان الدولة لا تجد حلولا ولكن تجيد قطع الارزاق والضرب بيد من حديد
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2 - مصطفى السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:56
داخل المحتجين من يتعامل مع سلطات الاحتلال بسبتة هناك مافيات التهريب التي استفادت بالملايير بدون اداء لا ضرائب ولاتعشير وهؤلاء هم من يجمعون التجمهر ولا لادلال المغاربة بداك المعبر ونريد البديل
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3 - فرانز كافكا السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:01
عوض أن يقولوا الشعب يريد فتح الديوانة من الأفضل أن يقولوا صراحة : الشعب يريد تدمير الاقتصاد الوطني ... الشعب يريد إخراج العملة الصعبة .... الشعب يريد أن يمارس عمل غير قانوني ...
العقلية المغربية خصها بزاف ديال الوقت باش تفهم أن التهريب عمل تخريبي و لا وطني و يضر بالإقتصاد المغربي ... و عليهم أن يطالبوا بالشغل و إيجاد مناصب شغل ... و أن يبحثوا عن شغل قانوني يضمن لهم لقمة العيش الكريم و الحقوق و الكرامة ...
كاتب هذا التعليق مارس التهريب لمدة 14 سنة و أعرف خبايا هذا الميدان من ذل و حكرة و عنصرية و ابتزاز من طرف السلطات الاسبانية و المغربية المشرفين على عملية الخروج و الدخول ... و أعرف الأموال الضخمة التي تخرج مقابل سلع غذائية استهلاكية مصيرها المراحيض و الواد الحار ... على أبناء الفنيدق أن يتحلوا بالوطنية ... و يطالبون بالشركات و فرصة الشغل القانونية في وطنهم و مدينتهم ...
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4 - أسامة السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:05
إغلاق معبر سبتة قرار سيادي مغربي نعم، ولكن كان الاولى إيجاد بديل اقتصادي لسكان المنطقة قبل تطبيق القرار.
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