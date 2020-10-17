24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ما الشعبوية؟
- نزهة صادق: "جائحة كورونا" تُحتّم الرقمنة لإسماع صوت الفتيات
- عودة صلاة الجمعة
- محنة عازف آلة الوتار
- أسرة ابن وزير سابق تعيش وضعية مزرية وتقاسي شظف العيش
- أسرة ابن وزير سابق تعيش وضعية مزرية وتقاسي شظف العيش - (168)
- 200 ألف تلميذ يغادرون التعليم الخصوصي إلى المدارس العمومية - (83)
- "جَز رأس" يقطع زيارة وزير الداخلية الفرنسي للمغرب - (53)
- "البيجيدي" يختار مواجهة "الداخلية" برفض تغيير القاسم الانتخابي - (44)
- انتعاش الطلب الخارجي يرفع صادرات المغرب من الطماطم والخضر - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلطات تمنع احتجاجا في ساحة الحرية بالفنيدق
لبى العشرات من ساكنة مدينة الفنيدق، مساء أمس الجمعة، دعوة للخروج في احتجاج ضد ما اعتُبر تدهورا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ورفعوا شعارات مطالبة بضرورة التعجيل بإيجاد حلول بديلة لتدوير عجلة الاقتصاد بالمدينة التي تأثرت بتداعيات جائحة "كورونا".
وتجمهر عشرات المواطنين بساحة الحرية بمدينة الفنيدق احتجاجا على استمرار إغلاق معبر سبتة، مؤكدين أن غالبية قاطني "كاستياخو" يعيشون على عائدات التهريب المعيشي لمعبر تاراخال. كما أشاروا إلى تضررهم من الجائحة ومراكمتهم للديون، إضافة إلى عدم قدرتهم على توفير لقمة العيش اليومي، وفق إفادات متطابقة.
وردّد المحتجون مجموعة من الشعارات للتعبير عن تذمرهم مما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، من بينها "الشعب يريد فتح الديوانة"، "هذا عيب هذا عار.. الفنيدق في خطر"، "الشعب يريد العيش الكريم".
وفرقت سلطات المدينة الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها نشطاء على "الفيسبوك"، إذ تدخلت قوى الأمن، معززة بعناصر من القوات المساعدة، من أجل فض الوقفة التي لم تخلُ من مناوشات.
وعمد المحتجون، فور تحرّك عناصر الأمن بهدف التدخل، إلى إخلاء الساحة، قبل أن تعمد عناصر الأمن إلى تفرقتهم، في محاولة منها لإبعادهم عن ساحة الحرية، ومنعهم من الاجتماع من جديد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
العقلية المغربية خصها بزاف ديال الوقت باش تفهم أن التهريب عمل تخريبي و لا وطني و يضر بالإقتصاد المغربي ... و عليهم أن يطالبوا بالشغل و إيجاد مناصب شغل ... و أن يبحثوا عن شغل قانوني يضمن لهم لقمة العيش الكريم و الحقوق و الكرامة ...
كاتب هذا التعليق مارس التهريب لمدة 14 سنة و أعرف خبايا هذا الميدان من ذل و حكرة و عنصرية و ابتزاز من طرف السلطات الاسبانية و المغربية المشرفين على عملية الخروج و الدخول ... و أعرف الأموال الضخمة التي تخرج مقابل سلع غذائية استهلاكية مصيرها المراحيض و الواد الحار ... على أبناء الفنيدق أن يتحلوا بالوطنية ... و يطالبون بالشركات و فرصة الشغل القانونية في وطنهم و مدينتهم ...