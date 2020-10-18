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التعليم الحضوري يعود إلى مؤسستين بالصخيرات
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 04:20
قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالصخيرات تمارة اعتماد النمط التربوي القائم على التعليم الحضوري بالتناوب ابتداء من غد الاثنين.
ويتعلق الأمر، وَفق بلاغ إخباري للمديرية نفسها، توصلت به هسبريس، بمؤسسة لوماجور الخصوصية وثانوية أبي هريرة التأهيلية.
ويأتي هذا القرار، وباقي الإجراءات المتخذة في شأن تدبير حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في الوسط المدرسي، تماشيا ومقتضيات البروتوكول الصحي المعمول به، بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية والصحية، حسب البلاغ عينه.