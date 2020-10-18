24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:18
|16:24
|18:54
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس في خرجات لممارسة القنص
- التسول في زمن كورونا
- "كوفيد-19" في جهات المغرب .. الحالات النشطة تتجاوز 26 ألفا
- ارتفاع عدد وفيات الجائحة إلى 14 حالة بثغر سبتة
- 5 وفيات و189 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال
العثماني يرفض محاولة "محاصرة البيجيدي" ويساند "برلماني البِيليكِي" (5.00)
بيضاويون يراهنون على "التعايش مع كورونا" وإلغاء إجراءات الإغلاق (4.00)
السلاوي: تجهيز اللقاح بعد الانتخابات الأمريكية .. و"التسييس" مزعج (3.67)
هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة (3.00)
- هذه تفاصيل فرض "ضريبة التضامن" على المغاربة في السنة المقبلة - (177)
- الأهلي يهزم الوداد في ذهاب نصف نهائي "الأبطال" - (110)
- العثماني يرفض محاولة "محاصرة البيجيدي" ويساند "برلماني البِيليكِي" - (97)
- المغرب يسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (81)
- معاشات "المستشارين السابقين" تقترب من 4 مليارات في عام واحد - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تدابير جديدة تتصدى للجائحة في الفقيه بنصالح
إثر الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالنفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح، قررت لجنة التنسيق الإقليمية بعمالة الفقيه بن صالح، ابتداء من السادسة من السبت، منع التنقل من وإلى إقليم الفقيه بن صالح بدون رخصة استثنائية تُسلمها السلطات المحلية المختصة.
وفي السياق ذاته، تقرر منع جميع التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات، وإغلاق القاعات الرياضية وقاعات الألعاب وملاعب القرب والحدائق العمومية بالإقليم، مع تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى خمسين في المائة.
وعلى مستوى باشويات الفقيه بن صالح، سوق السبت أولاد النمة وأولاد عياد، قررت اللجنة ذاتها إغلاق المحلات التجارية والأسواق الممتازة والمقاهي والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، وأسواق القرب على الساعة الرابعة مساء، مع إغلاق الحمامات وقاعات التجميل بشكل تام.
وفي إطار التتبع اليومي للحالة الوبائية، وبناء على خلاصات ونتائج اجتماع لجنة التنسيق الإقليمية، وبغية تطويق رقعة انتشار المرض بالنفوذ الترابي للإقليم، تقرر كذلك، على مستوى دوائر الفقيه بن صالح، وبني موسى الشرقية وبني موسى الغربية، إغلاق المحلات التجارية والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، والمطاعم على الساعة الحادية عشرة ليلا.
وللغاية ذاتها، أكدت لجنة التنسيق الإقليمية بعمالة الفقيه بن صالح أن المراقبة ستكون صارمة من أجل وضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي في مختلف الأماكن والفضاءات العمومية.
وعهد إلى السلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية، تنفيذ هذه القرارات، واعتماد مختلف هذه التدابير والإجراءات، حتى تحسن الحالة الوبائية بالإقليم.
يُشار إلى أن إقليم الفقيه بن صالح سجل منذ الثلاثاء إلى الجمعة أزيد من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، شملت العشرات من الموظفين ورجال الأمن، ما أسهم في ارتفاع منسوب الانتقادات بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل فرض إجراءات صارمة كفيلة بالحد من انتشار العدوى.