24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سرعة دوران الأرض (5.00)

  2. العثماني يرفض محاولة "محاصرة البيجيدي" ويساند "برلماني البِيليكِي" (5.00)

  3. بيضاويون يراهنون على "التعايش مع كورونا" وإلغاء إجراءات الإغلاق (4.00)

  4. السلاوي: تجهيز اللقاح بعد الانتخابات الأمريكية .. و"التسييس" مزعج (3.67)

  5. هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تدابير جديدة تتصدى للجائحة في الفقيه بنصالح

تدابير جديدة تتصدى للجائحة في الفقيه بنصالح

تدابير جديدة تتصدى للجائحة في الفقيه بنصالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:25

إثر الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالنفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح، قررت لجنة التنسيق الإقليمية بعمالة الفقيه بن صالح، ابتداء من السادسة من السبت، منع التنقل من وإلى إقليم الفقيه بن صالح بدون رخصة استثنائية تُسلمها السلطات المحلية المختصة.

وفي السياق ذاته، تقرر منع جميع التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات، وإغلاق القاعات الرياضية وقاعات الألعاب وملاعب القرب والحدائق العمومية بالإقليم، مع تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى خمسين في المائة.

وعلى مستوى باشويات الفقيه بن صالح، سوق السبت أولاد النمة وأولاد عياد، قررت اللجنة ذاتها إغلاق المحلات التجارية والأسواق الممتازة والمقاهي والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، وأسواق القرب على الساعة الرابعة مساء، مع إغلاق الحمامات وقاعات التجميل بشكل تام.

وفي إطار التتبع اليومي للحالة الوبائية، وبناء على خلاصات ونتائج اجتماع لجنة التنسيق الإقليمية، وبغية تطويق رقعة انتشار المرض بالنفوذ الترابي للإقليم، تقرر كذلك، على مستوى دوائر الفقيه بن صالح، وبني موسى الشرقية وبني موسى الغربية، إغلاق المحلات التجارية والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، والمطاعم على الساعة الحادية عشرة ليلا.

وللغاية ذاتها، أكدت لجنة التنسيق الإقليمية بعمالة الفقيه بن صالح أن المراقبة ستكون صارمة من أجل وضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي في مختلف الأماكن والفضاءات العمومية.

وعهد إلى السلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية، تنفيذ هذه القرارات، واعتماد مختلف هذه التدابير والإجراءات، حتى تحسن الحالة الوبائية بالإقليم.

يُشار إلى أن إقليم الفقيه بن صالح سجل منذ الثلاثاء إلى الجمعة أزيد من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، شملت العشرات من الموظفين ورجال الأمن، ما أسهم في ارتفاع منسوب الانتقادات بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل فرض إجراءات صارمة كفيلة بالحد من انتشار العدوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.