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كُتّاب وآراء
ارتفاع عدد وفيات الجائحة إلى 14 حالة بثغر سبتة
أعلنت السلطات الصحية بسبتة المحتلة، السبت، ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الجاري، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة بالمدينة إلى 14 متوفى، منذ بداية مارس الماضي.
وحسب معطيات المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية، والهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بالثغر المحتل، فإن ضابطا ضمن الشرطة الوطنية الإسبانية توفي الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية جراء الإصابة بالفيروس التاجي.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في صباح السبت تأكدت حالة وفاة جديدة، تخص شخصا في عقده السادس، كان يرقد بغرفة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي لسبتة، مشيرة إلى تسجيل 52 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بكوفيد-19، في أعلى معدل إصابة يومي معلن إلى الآن.
وتبعا لآخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بسبتة فقد بلغ إجمالي المصابين بالوباء 1019 حالة مؤكدة، سجل تعافي 735 حالة منها، فيما تواصل 271 حالة نشطة متابعة بروتوكول العلاج المعتمد، من ضمنها 251 في إطار العزل الصحي المنزلي، و20 حالة بالمستشفى.