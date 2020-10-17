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5 وفيات و189 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال

5 وفيات و189 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال
ياسين أوشن
السبت 17 أكتوبر 2020 - 19:11

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 189 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 43 حالة بإقليم بني ملال، و67 حالة بإقليم خريبكة، و13 حالة بإقليم خنيفرة، و43 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و23 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 8789 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء السبت، 165 حالة شفاء إضافية؛ منها 19 حالة بإقليم بني ملال، و32 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و46 حالة بإقليم خنيفرة، و30 حالة بإقليم أزيلال، ثم 38 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 7221 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 5 حالات وفاة جديدة؛ حالتان بإقليم الفقيه بن صالح و3 حالات بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 169 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1399 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 109128 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، السبت، 3763 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 170911 حالة في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مومن السبت 17 أكتوبر 2020 - 19:35
اقول لاخواني لن تنفع لا تلقيحات ولا احتياطات كالكلمات وغسل اليدين او غيرها هدا ابتلاء من الله بعد أن طغى الإنسان وتجار وصار القوي يأكل الضعيف وعليه ادعوا كل من في قلبه درة ايمان ان يرفع في كل وقت اكفه إلى الله ويدعوه ان يرفع عنا هدا الوباء وانا ادعوه سبحانه واقول اللهم كما اريتنا قدرتك فارنا عفوك يا ارحم الراحمين
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