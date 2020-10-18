24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سرعة دوران الأرض (5.00)

  2. الشعبوية (5.00)

  3. مطالبة بورود في ذكرى مقتل "سماك الحسيمة" (5.00)

  4. "أوكسفام" تنادي الحكومة بعدالة ضريبية لتحقيق كرامة الفئات الهشة (5.00)

  5. يا أهل وجدة.. النجدة... النجدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | هذه حصيلة الإصابات بـ"كورونا" في جهة الشرق

هذه حصيلة الإصابات بـ"كورونا" في جهة الشرق

هذه حصيلة الإصابات بـ"كورونا" في جهة الشرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 02:13

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بجهة الشّرق، حسب آخر تحديث للإحصائيات السبت، إلى 6816 حالة بعد تسجيل 358 إصابة جديدة.

ووفق معطيات الحالة الوبائية لمديرية الصحة بالجهة ذاتها فقد سجّلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 231 حالة، وإقليم الناظور 44 حالة، وإقليم تاوريرت 34 حالة.

وسجّل إقليم بركان 20 حالة، وإقليم فكيك 19 حالة، وإقليم جرادة 7 حالات، وأخيرًا إقليم جرسيف 3 حالات؛ لترفع الإصابات الجديدة عدد الحالات النشطة بالجهة ذاتها إلى 2433 حالة.

وفي السياق ذاته، تماثل للشفاء من فيروس "كوفيد-19" ما مجموعه 244 مريضا في كلّ من وجدة والناظور وبركان وتاوريرت وجرادة والدريوش، ليصبح عدد المتعافين 4244.

وتوفي 6 أشخاص بسبب الفيروس التاجي، منهم 4 بعمالة وجدة-أنجاد، واثنان بإقليم الناظور، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 139 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.