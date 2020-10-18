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كُتّاب وآراء
هذه حصيلة الإصابات بـ"كورونا" في جهة الشرق
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بجهة الشّرق، حسب آخر تحديث للإحصائيات السبت، إلى 6816 حالة بعد تسجيل 358 إصابة جديدة.
ووفق معطيات الحالة الوبائية لمديرية الصحة بالجهة ذاتها فقد سجّلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 231 حالة، وإقليم الناظور 44 حالة، وإقليم تاوريرت 34 حالة.
وسجّل إقليم بركان 20 حالة، وإقليم فكيك 19 حالة، وإقليم جرادة 7 حالات، وأخيرًا إقليم جرسيف 3 حالات؛ لترفع الإصابات الجديدة عدد الحالات النشطة بالجهة ذاتها إلى 2433 حالة.
وفي السياق ذاته، تماثل للشفاء من فيروس "كوفيد-19" ما مجموعه 244 مريضا في كلّ من وجدة والناظور وبركان وتاوريرت وجرادة والدريوش، ليصبح عدد المتعافين 4244.
وتوفي 6 أشخاص بسبب الفيروس التاجي، منهم 4 بعمالة وجدة-أنجاد، واثنان بإقليم الناظور، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 139 حالة منذ بداية انتشار الوباء.