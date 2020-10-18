24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:18
|16:24
|18:54
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس في خرجات لممارسة القنص
- "كوفيد-19" في جهات المغرب .. الحالات النشطة تتجاوز 26 ألفا
- ارتفاع عدد وفيات الجائحة إلى 14 حالة بثغر سبتة
- 5 وفيات و189 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال
- ولي العهد مولاي الحسن يفتتح الموسم الجامعي بـ"العولمة وكورونا"
"أوكسفام" تنادي الحكومة بعدالة ضريبية لتحقيق كرامة الفئات الهشة (5.00)
العثماني يرفض محاولة "محاصرة البيجيدي" ويساند "برلماني البِيليكِي" (5.00)
- هذه تفاصيل فرض "ضريبة التضامن" على المغاربة في السنة المقبلة - (134)
- وزارة الصناعة تتبنى مشروع المخترع اليزمي لشحن السيارات الكهربائية - (118)
- 200 ألف تلميذ يغادرون التعليم الخصوصي إلى المدارس العمومية - (110)
- البوقرعي يدافع عن البرلماني "بيليكي" .. ويتهم لشكر ببيع "الوردة" - (102)
- العثماني يرفض محاولة "محاصرة البيجيدي" ويساند "برلماني البِيليكِي" - (93)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كورونا" يداهم المنطقة الإقليمية للأمن في وزان
بعد تسجيل إصابات مؤكدة في صفوف عناصر الوقاية المدنية بفيروس "كورونا" المستجد بإقليم وزان، سجلت المنطقة الإقليمية للشرطة إصابة أربعة من موظفيها بالفيروس ذاته، وفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس.
وقالت المصادر ذاتها إن ثلاثة من رجال الشرطة العاملين بالمنطقة الإقليمية للأمن تم إخضاعهم للتحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، من أجل محاصرة الوباء وتفادي تسلله إلى باقي الموظفين الأمنيين.
وأضافت المصادر ذاتها أن رجال الأمن المصابين بالفيروس التاجي كانوا يقارعون المخاطر المحدقة بالشارع العام لكي يساهموا في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مشيرة إلى أن إصابة هؤلاء الأمنيين دليل على العمل المهم الذي يقومون به من أجل تحقيق مصلحة الوطن وخدمة أمن المواطنين.
وأوضحت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق بضابط ممتاز، رئيس مصلحة السير والجولان، وضابط آخر، بالإضافة إلى عنصرين آخرين، مؤكدة أن جميعهم تم إخضاعهم للحجر الصحي المنزلي نظرا لاستقرار حالتهم الصحية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بـالمخالطين.