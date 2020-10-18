24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سرعة دوران الأرض (5.00)

  2. الشعبوية (5.00)

  3. "أوكسفام" تنادي الحكومة بعدالة ضريبية لتحقيق كرامة الفئات الهشة (5.00)

  4. يا أهل وجدة.. النجدة... النجدة (5.00)

  5. العثماني يرفض محاولة "محاصرة البيجيدي" ويساند "برلماني البِيليكِي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "كورونا" يداهم المنطقة الإقليمية للأمن في وزان

"كورونا" يداهم المنطقة الإقليمية للأمن في وزان

"كورونا" يداهم المنطقة الإقليمية للأمن في وزان
هسبريس من وزان
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 05:06

بعد تسجيل إصابات مؤكدة في صفوف عناصر الوقاية المدنية بفيروس "كورونا" المستجد بإقليم وزان، سجلت المنطقة الإقليمية للشرطة إصابة أربعة من موظفيها بالفيروس ذاته، وفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس.

وقالت المصادر ذاتها إن ثلاثة من رجال الشرطة العاملين بالمنطقة الإقليمية للأمن تم إخضاعهم للتحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، من أجل محاصرة الوباء وتفادي تسلله إلى باقي الموظفين الأمنيين.

وأضافت المصادر ذاتها أن رجال الأمن المصابين بالفيروس التاجي كانوا يقارعون المخاطر المحدقة بالشارع العام لكي يساهموا في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مشيرة إلى أن إصابة هؤلاء الأمنيين دليل على العمل المهم الذي يقومون به من أجل تحقيق مصلحة الوطن وخدمة أمن المواطنين.

وأوضحت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق بضابط ممتاز، رئيس مصلحة السير والجولان، وضابط آخر، بالإضافة إلى عنصرين آخرين، مؤكدة أن جميعهم تم إخضاعهم للحجر الصحي المنزلي نظرا لاستقرار حالتهم الصحية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بـالمخالطين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.