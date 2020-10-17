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مخالفة "تدابير كورونا" تغلق مقهيَيْن بسيدي بيبي

مخالفة "تدابير كورونا" تغلق مقهيَيْن بسيدي بيبي
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:25

تمكنت مصالح السلطة المحلية بباشوية سيدي بيبي، بنواحي اشتوكة آيت باها، من ضبط مقهيين يقدمان خدماتهما بشكل مخالف للتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية لمنع تفشي الفيروس التاجي.

وتمت مداهمة المقهيين الكائنين بمركز جماعة سيدي بيبي، بعد أن تناهى إلى علم السلطات المحلية أن صاحبي المقهيين لم يلتزما بالتدابير الوقائية، لاسيما عدم تطبيق الزبناء التباعد الجسدي وبث مباريات كرة القدم.

وقد فتحت مصالح السلطة المحلية والضابطة القضائية بحثا في هذه القضية مع مالكي المقهيين، في انتظار عرضهما، في حالة سراح، على القضاء.

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