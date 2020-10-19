موظفو التكوين المهني يحتجون بالجهات الجنوبية‎

هسبريس من الرباط

أعلنت الجامعة الحرة للتكوين المهني عن خوض إضراب واعتصام أمام الإدارة الجهوية للجهات الجنوبية بالعيون، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، احتجاجاً على ما تصفه بـ"حالة الاحتقان الخطيرة" التي وصل إليها القطاع بكل فئاته، محملة إياها مسؤولية الوضعية الحالية.

ونددت الجامعة عينها، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ"الظلم والتعسف الذي تنهجه إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خصوصا المسؤولين عن القطاع في الإدارة الجهوية للمناطق الجنوبية"، مشيرة إلى "المضايقات والتعسفات التي طالت مناضليها".

وتابعت الهيئة المذكورة: "أصبح تدخل الإدارة المركزية لإصلاح عطب منظومة التكوين المهني، المتمثل في طريقة التسيير البيروقراطي لبعض مسؤوليها، مطلبا استعجاليا تقتضيه مستجدات السياق الراهن، وتفرضه تحديات المرحلة المقبلة، بما يمهد لإرساء ركائز النموذج التنموي الذي يطمح إليه المغرب".

وأوضح البيان أن "الإصلاح الإداري، كما ارتضاه الملك محمد السادس، خيار إستراتيجي ضروري لضمان نجاعة السياسات العمومية، ولكسب رهان الحكامة الجيدة والاستجابة للحاجيات المتزايدة للشغيلة؛ من خلال تغيير السلوكات والعقليات، واستلهام نموذج التدبير السليم لتحقيق النجاعة، والرفع من المردودية، واستتباب السلم الاجتماعي بالقطاع".