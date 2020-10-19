جمعيات تحاول محاصرة "كورونا" بالحي الحسني

هسبريس من الدار البيضاء

أطلقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الشباب والرياضة، عبر مندوبيتها المحلية بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، حملة تحسيسية واسعة تستهدف مواطني الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، من أجل المساعدة على محاصرة توسع بؤر كورونا.

وقام مسؤولو المندوبية المحلية سالفة الذكر، بتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بإطلاق حملة تحسيسية تتواصل لمدة شهر كامل، وتشمل أحياء ليساسفة والألفة والحي الحسني والأزهر والسلام.

وقال حسن السلاهمي، رئيس جمعية الألفة، في تصريح لهسبريس، إن هذه الحملة أتاحت الفرصة لنشطاء المجتمع المدني من أجل عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين القاطنين بالحي الحسني، وتحسيسهم بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي وتفادي التجمعات البشرية التي تشكل أحد الأسباب المباشرة لتفشي وباء كورونا.

وأضاف السلاهمي: "قمنا أيضا بتوزيع عدد كبير من الأقنعة الواقية، التي تسلمناها من المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الشباب والرياضة، على فئة واسعة من المواطنين وقد استهدفنا حي الأزهر وحي فرح السلام، وهما من الأحياء التي تتسم بكثافة سكنية عالية، نظرا لاحتضانها عدد كبير من المجمعات السكنية الاقتصادية".

وقال رئيس جمعية الألفة: "لقد سجلنا تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، الذين عبّروا عن وعيهم وحرصهم على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المسؤولة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في مدينة الدار البيضاء، والتي سجلت معدلات غير مسبوقة على مستوى عدد الإصابات اليومية".