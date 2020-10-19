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الرئيسية | جهات | "حدائق سلا" .. فضاءات جرداء تنغص الجالسين وتنفّر الناظرين

"حدائق سلا" .. فضاءات جرداء تنغص الجالسين وتنفّر الناظرين

"حدائق سلا" .. فضاءات جرداء تنغص الجالسين وتنفّر الناظرين
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:00

تعاني كثير من الحدائق في مدينة سلا من قلّة اهتمام من طرف مصالح الجماعة؛ ما حوّلها إلى فضاءات جرداء أجزاء منها تشبه قفارا لا خضرة فيها، في الوقت الذي تنال فيه الحدائق في مدينة الرباط المجاورة حظا وافرا من العناية.

في حي بطانة، عند ملتقى الطرق قرب محطة حافلات نقل المسافرين، توجد حديقة تحوّل عشب أغلب أجزائها إلى حشائش ذات لون أصفر بفعل عدم سقيه؛ بينما اندثر العشب نهائيا من وسط الحديقة، واكتستْ تُربتها لونَ الرماد.

يخال المتجوّل في هذه الحديقة نفسَه داخل غابة تعاقبت عليها سنوات الجفاف. ولا يقتصر الإهمال الذي طال المكان الذي من المفروض أن يوفّر راحة نفسية وسكينة لقاصديه على عدم العناية بعشبه وأشجاره؛ بل يعاني أيضا من قلة النظافة، حيث تبدو الأزبال بارزة جوار الكراسي الصدئة المتناثرة هنا وهناك.

تتوفر جماعة سلا على مصلحة تُعنى بالمساحات الخضراء تابعة لقسم التهيئة الحضرية. وقبل أيام، نشر عبد اللطيف سودو، نائب رئيس المجلس الجماعي لسلا، صورا يظهر فيها أعوان تابعون للمصلحة المذكورة ينظفون حديقة عمومية بسلا الجديدة، وجدها عدد من المعلقين فرصة سانحة للتعبير عن احتجاجهم على إهمال حدائق مدينتهم.

تساءلت معلقة تدعى نور الهدى قائلة في تعليق على الصور التي نشرها: "لماذا لا تلتفتون إلى حديقة الفردوس في المدينة القديمة، والتي تعيش حالة مزرية؟"، مضيفة: "نطالب بصيانتها وإعادة تشجيرها، فهي المتنفس الوحيد لساكنة سلا، وقد ضاق صدرنا ونحن نراها هكذا دون تحريك ساكن".

يقول معلّق آخر يبدو أن الغيرة أخذته وهو يرى القاطنين في العاصمة الرباط التي لا يفصلها عن سلا سوى مجرى نهر أبي رقراق: "المزيد من المساحات الخضراء أسي سودو. الرباط هربات علينا". ويتساءل معلق آخر يُدعى مروان: "لماذا حي الانبعاث مهمّش من ناحية المساحات الخضراء؟".

يرد نائب رئيس المجلس الجماعي لسلا على سؤال مروان بالقول: "لأنّ من سبقَنا لم يترك لنا فضاء مملوكا للدولة لكي نهيّئه"؛ ومن ثنايا هذا السؤال ينبعث سؤال آخر يطرحه زوار الحدائق العمومية بسلا، وهو لماذا لا تنال الحدائق المتوفرة ما تستحق من اهتمام.

هذا السؤال ينتصب أمام كل زائر للحديقة المقابِلة لسوق "الصالحين" المشيّد حديثا، والتي لا تعاني فقط من الإهمال الذي ترزح تحت وطأته باقي الحدائق العمومية بعَدوة الرباط، بل إن جزءا كبيرا منها عند المَدخل تحوّل إلى محطة لسيارات الأجرة الكبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - حديقة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:15
أنا أسكن بمدينة سلا ومع الأسف تشهد اإهمالا كبيرا جدا فهناك مثلا حديقة بحي باب بوحاجة لا توجد فيها حتى وردة وتجدها وسخة جدا تدمي القلب بسبب الإهمال المبالغ فيه وكأن المنتخبون لا يوجدون أو موتا حتى مقاربها وسخة ولا حول ولا قوة بالله فاللهم هذا منكر من هؤلاء المسؤولين.
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11
2 - said الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:20
السلام عليكم أنا مواطن اقطن بمدينة سلا بقرب من كورنيش سيدي موسى الذي انفق عليه الملايين من اجل اصلاحه وقد تم اصلحه بالفعل لكن سرعان ما تبخر ذلك الاصلاح وبدأت حدائقه تعج بالأزبال والاهمال عكس مدينة الرباط والفضاء المخصص للعب الأطفال بدأ يعج بدرجات النارية لبعض المتهورين حيث أصبح الأطفال لا ينال حظهم من اللعب في وسط هدا الهلع من الدرجات فلهدا فيجب على المسؤل عن هدا الاهمال أن يحاسب كفانا اهمالا و احتقار وشكرا. انشر هسبريس جزاك الله خيرا
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6
3 - مواطن الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:27
العمدة و مستشارين الجماعيين و برلماني المدينة كلهم من العدالة و التنمية و كبيرهم هو المنتخب على رأس،المدينة
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5
4 - من القنيطرة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:28
بالقنيطرة نعيش ابشع من دلك نعيش النسيان كل ميزانية الجهة تضخ في الرباط
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7
5 - احمد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:30
هاته الاحياء تسمى احياء قارنوها مع حي الرياض و بريستيجيا و غيرهماسترون الفرق الكبير ب100 سنة ضوئية و رغم ذلك تبقى الوعود وعودا و الحدائق تفقد الورودا.
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6
6 - هدا عن حدائق سلا؟؟؟؟ الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:36
أما أزبالها فحدث ولا حرج، ،،،،فمتلا في حي بوشوك المتاخم لحي الكزارات، فقد تجد الازبال متراكمة أمام العمارات مما يؤدي إلى ظهور أمراض الضيقة و الحساسية، فهنا مجلس بلدية العيايدة يتحمل كامل المسؤولية في تشجير الحي وفي إيجاد أماكن مناسبة لوضع الازبال.
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3
7 - أدربال الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:40
المهم هو أن تكون ملاعب الكولف خضراء .
و حدائق الفيلات في دار السلام و غيرها خضراء و مسابحها تفيض ماءا .

أما الفضاء العام الدي يرتاده البسطاء ماشي مهم !!
سَيٌعوِّضهم الله في الجنة .
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4
8 - السهلاوي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:41
اما لاحظتم ان الطرقات التي يمر بها الملك، من حي بطانة إلى مطار سلا، توجد بجانبها حذائق ومساحات خضراء جميلة و تحظى بعناية تامة على طول السنة ... فقط!
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5
9 - سيمو الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:46
فعلا الاخوانيين يحقدون على كل شيء جميل الفن والموسيقى والشعر والرسم والغناء وحتى الحدائق لدى نجدهم لا يهتمون باصلاح الحدائق الموجودة في المدن التي يديرون امرها بل حتى عند اصلاح البعض منها يملؤونها بالاسمنت ويغرسون اشجار النخيل وتبدو لك الحديقة كبقعة ارض جرداء من الصعب الجلوس تحت ظلالها لان لا وجود لاشجار مورقة هناك فقط الاسمنت واشجار النخيل التي لا فائدة منها ولا تمنح لا الظل ولا الاوكسجين ولا اي منظر خلافا للاشجار المورقة التي هي ما تحتاج اليه مدننا الملوثة
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-2
10 - خالد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:51
ما عدا حي بطانة الذي يتوفر على حدائق في المستوى ونظافة دائمة ما عدا ذلك فحدائق سلا بعيدة كل البعد عن الاهتمامات التي تحظى بها مدينة الرباط
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2
11 - meri الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:52
باش مانكذبوش على راسنا هاهوما صاوبو الجرادي..... على حنا عندنا الإنسان لي كيحتفظ على الطبيعة و يعرف بحقها الزبل هو اللخر راه لي جا يبوح فالطريق حنا شعب أغلبية كتخرب و هي غالبة على الأقلية غير الله يهدينا
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0
12 - ولد سلا الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:57
يبدو أن قرية اولاد موسى لاتدخل ضمن تراب مدينة سلا ،وتعتبر الأولى ، من أكبر الأحياء الشعبيةكثافة سكانيةبسلا ولاتتوفر على مساحات خضراء واحدة ،كثر فيها الإسمنت فقط ،وإذا أرادت الساكنة البحث عن مساحات خضراء فيجب عليها أخد طاكسي أو ركوب حافلة للذهاب رفقة أطفالهم إليها .
حسبنا الله ونعم الوكيل
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13 - bouzebbal الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:00
نحن سكان سلا و كعدد من المدن لم نعُد نفهم شيئا!نسمع تخصيص ميزانيات كبيرة و نرى الآليات و المُعدات تظهرُ يوم أو يومين في عدد من الحدائق قصد إصلاحها،فجأةً لم نعُد نرى أثراً لا للآليات و لا لِأصْحابِها. الحمد لله أن الله أعطانا نحن طبقة الدراويش الإيمان الذي نتيقَّنُ به أن "كُلُّ من عليها فانٍ" و يوم لقاء الله لن ينفع البشرية سِوى العمل الصالح و مثقالُ ذرَّةٍ من حسناتٍ و إحسانٍ
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14 - Baja الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:03
لا تنسو حدائق مكناس .بل مدينة مكناس برمتها أصبحت جرداء بدون عناية ،وصل بها الإهمال إلى أن صارت أكبر قرية في المغرب
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15 - عادل الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:09
لفت انتباهي في أحدى تدوينات السيد سودو استمتاعه بجلسة في فضاء أخضر بمدينة الرباط مع أصدقائه (حمورو و الكوشي ..) كلهم قاطنين بمدينة سلا، فتأسفت الأسف الشديد أنهم مستمتعين بالجلسة وتساءلت، ألم يطرحو على بعضهم سؤال، لماااذا نحن هناااا :) ولسنا بمدينة سلا نستمتع بهكذا جلسة ؟
وردا على جواب من سبقونا لم يتركوا لنا ...، أقول أمامكم فرصة الإلحاح على تحويل دور الصفيح الحالية (الديبو، السهب..) إلى مساحات خضراء غناء بمجرد خروجها إلى أرض الواقع قد تحول وجه سلا عموما من صورة فندق الرباط إلى منافس لها..
للأسف تبحثون عن الحلول السهلة وتتباكون كثيرا..
سي الراجي أنت تلمع صورة سودو صديقك، فشيءا من الحيادية، واعلم أن الساسة منقلبون لا ثقة فيهم ويؤخذ بأعماله أكثر من أقوالهم
ملاحظة: كنت متعاطفا معهم ، لكن بمجرد أن لمست فيهم التباكي والبحث عن الحلول السهلة (و البريكولاج) وضعت الساسة كلهم في سلة واحدة وأخذت منهم مسافة الأمان
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16 - متتبع الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:13
تعاني سلا الجديدة نفس الاهمال ازبال منتشرة في كل مكان و الكلاب الضالة تجوب ليل نهار شوارعها الفسيحة و التي تفتقد للأسف للانارة الجيدة بالاضافة الى المحلات التي تحتل الملك العمومي بدون ردة فعل من السلطات المختصة و المنتخبون فسلا الجديدة رغم تشييدها على مساحة شاسعة تفتقد للمساحات الخضراء فالحديقة الموجودة وسطها تعاني اهمالا كبيرا كدلك الحيقة المجاورة لشارع المنضر الجميل و اقامة مروى و التي تم انشائها ب تعاني هي الاخرى من الاهمال فللاشارة المساحة الشاسعة الموجدة وسط هدا الحي تمنينا أن تخصص لانشاء فضاء أخضر ولكن للأسف تم تفويتها للمنعشين العقاريين حتى اصبحت لاترى سوى العمارات السكنية اتمنى من جريدتكم الموقرة ان تنجزربورطاجا عن هدا الحي المهمول وعن جميع الاحيا ء الاخريى ولكم جزيل الشكر
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