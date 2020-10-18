6 وفيات و135 إصابة بكورونا بجهة بني ملال

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 49 حالة بإقليم بني ملال، و33 حالة بإقليم خريبكة، و6 حالات بإقليم خنيفرة، و25 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و22 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 8924 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأحد، 120 حالة شفاء إضافية؛ منها 11 حالة بإقليم بني ملال، و38 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و5 حالات بإقليم خنيفرة، و11 حالة بإقليم أزيلال، ثم 55 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 7341 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 6 وفيات جديدة؛ 3 حالات بإقليم بني ملال، وحالتان بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بإقليم أزيلال، ليصل العدد الإجمالي إلى 175 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1408 حالات. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 109445 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، الأحد، 2721 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 173632 حالة في المغرب.