24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. معاشات "المستشارين السابقين" تقترب من 4 مليارات في عام واحد (5.00)

  2. مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة وسط خوف من المستقبل (5.00)

  3. سرعة دوران الأرض (5.00)

  4. هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة (4.00)

  5. بيضاويون يراهنون على التعايش مع فيروس "كورونا" وإلغاء "الإغلاق" (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | 6 وفيات و135 إصابة بكورونا بجهة بني ملال

6 وفيات و135 إصابة بكورونا بجهة بني ملال

6 وفيات و135 إصابة بكورونا بجهة بني ملال
ياسين أوشن
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:15

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 49 حالة بإقليم بني ملال، و33 حالة بإقليم خريبكة، و6 حالات بإقليم خنيفرة، و25 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و22 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 8924 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأحد، 120 حالة شفاء إضافية؛ منها 11 حالة بإقليم بني ملال، و38 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و5 حالات بإقليم خنيفرة، و11 حالة بإقليم أزيلال، ثم 55 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 7341 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 6 وفيات جديدة؛ 3 حالات بإقليم بني ملال، وحالتان بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بإقليم أزيلال، ليصل العدد الإجمالي إلى 175 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1408 حالات. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 109445 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، الأحد، 2721 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 173632 حالة في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.