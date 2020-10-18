جهة درعة تتخطى عتبة 9 آلاف إصابة بكورونا

محمد آيت حساين

أحصت جهة درعة تافيلالت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 131 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 9112 حالة.

وحسب المعطيات التي أفادت بها المديرية الجهوية للصحة، فقد تم تسجيل 69 حالة جديدة بإقليم الرشيدية، و24 حالة بإقليم ورزازات، و19 حالة بإقليم ميدلت، و15 حالة بإقليم تنغير، و4 حالات بإقليم زاكورة.

وتوزعت الـ9112 إصابة بفيروس "كورونا" المسجلة بعموم الجهة منذ بداية تفشي الوباء، حسب المعطيات المذكورة، بين إقليم الرشيدية بـ3407 حالات، وإقليم ورزازات بـ1941 حالة، وإقليم ميدلت بـ1757 حالة، وإقليم تنغير بـ1128 حالة، وإقليم زاكورة بـ879 حالة.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 8102 حالة، بعد التأكد من شفاء 116 مريضا من الفيروس التاجي، منهم 53 حالة بإقليم الرشيدية، و37 حالة بإقليم ميدلت، و14 حالة بإقليم زاكورة، و7 حالات بإقليم ورزازات، و5 حالات بإقليم تنغير.

وتوزعت الـ8102 حالة شفاء، التي عرفتها جهة درعة تافيلالت، بين إقليم الرشيدية بـ2827 حالة، وإقليم ورزازات بـ1775 حالة، وإقليم ميدلت بـ1684 حالة، وإقليم تنغير بـ994 حالة، وإقليم زاكورة بـ822 حالة.

وفيما يخص الوفيات الناتجة عن "كوفيد-19"، فقد بلغ عددها 194 حالة بالجهة، بعد تسجيل حالة وفاة اليوم بإقليم تنغير، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها 87689 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.