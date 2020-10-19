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الرئيسية | جهات | رياح محليا قوية تهب على عدد من المناطق بالمغرب

رياح محليا قوية تهب على عدد من المناطق بالمغرب

رياح محليا قوية تهب على عدد من المناطق بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:30

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إنه يرتقب، غدا الثلاثاء، أن تهم هبات رياح محليا قوية عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية،في نشرة جوية خاصة، من "المستوى البرتقالي"، أن هذه الرياح ستتراوح بين 70 و85 كيلومترا في الساعة، ستهم ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الثامنة مساء عمالات وأقاليم الحوز وبرشيد، والدار البيضاء وشيشاوة والجديدة، والصويرة ومديونة والنواصر ورحامنة، وآسفي وسيدي بنور واليوسفية.

النشرة كشفت أن هذه الرياح ستهم، أيضا، عمالات وأقاليم شفشاون والقنيطرة والعرائش، ووجدة أنجاد وطنجة أصيلة وتطون،ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية الحادية عشرة ليلا، ويرتقب أن يصاحب هذه الرياح تكوُّن غبار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد ريان الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:44
الأدعية الخاصة بالرياح، ما رواه الإمام أبو داود فى سننه وابن ماجه فى سننه بإسناد حسن من حديث أبى هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الريح من رَوْح الله تعالى، تأتى بالرحمة، وتأتى بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها))، معنى من رَوْح الله - بفتح الراء - قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووى فى كتابه المجموع.
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81
2 - عبد المنعم الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:47
لحد الان الجو مستقر مع ظهور سحب سمحاقية
ابن جرير-الرحامنة
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-18
3 - مغربية الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:49
اللهم اجعلها رياحا و لا تجعلها ريحا
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31
4 - سبحان الله الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 14:05
* سبحان الله خالق الكون ، إن التغيير الفعلي في الطبيعة أو في البشر ، لا يمر بهدوء .
*لا بد من العواصف الهوجاء و إقتلاع الأشجار و....ليكون بالفعل تغيير من
فصل إلى فصل ومن مرحلة إلى مرحلة مغايرة ، لأن حسب ما نلاحظ إذا لم يحدث
ذلك فستبقى الأمور كما كانت عليه . و الله أعلم .
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7
5 - ام البنات الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 14:09
اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما أرسلت إليه ونعوذ بك من شرها ون شر ما ارسلت إليه اللهم جعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ...
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30
6 - medsabri الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 14:22
هذه الرياح هي نتيجة لاقتراب منخفض جوي عميق من المغرب والذي يبدأ تأثيره ابتداءا من ليلة الثلاثاء الأربعاء ليعطي أمطارا رعدية محليا قوية بعدد من مناطق المملكة
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