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كُتّاب وآراء
رياح محليا قوية تهب على عدد من المناطق بالمغرب
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إنه يرتقب، غدا الثلاثاء، أن تهم هبات رياح محليا قوية عددا من عمالات وأقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية،في نشرة جوية خاصة، من "المستوى البرتقالي"، أن هذه الرياح ستتراوح بين 70 و85 كيلومترا في الساعة، ستهم ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الثامنة مساء عمالات وأقاليم الحوز وبرشيد، والدار البيضاء وشيشاوة والجديدة، والصويرة ومديونة والنواصر ورحامنة، وآسفي وسيدي بنور واليوسفية.
النشرة كشفت أن هذه الرياح ستهم، أيضا، عمالات وأقاليم شفشاون والقنيطرة والعرائش، ووجدة أنجاد وطنجة أصيلة وتطون،ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية الحادية عشرة ليلا، ويرتقب أن يصاحب هذه الرياح تكوُّن غبار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
ابن جرير-الرحامنة
*لا بد من العواصف الهوجاء و إقتلاع الأشجار و....ليكون بالفعل تغيير من
فصل إلى فصل ومن مرحلة إلى مرحلة مغايرة ، لأن حسب ما نلاحظ إذا لم يحدث
ذلك فستبقى الأمور كما كانت عليه . و الله أعلم .