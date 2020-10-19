الحكومة تمدّد "إجراءات كورونا" أسبوعين إضافيّين في الدار البيضاء

هسبريس من الرباط

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها سابقا بعمالة الدار البيضاء، لمواجهة تفشي جائحة "كوفيد-19" بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وسيسري ذلك 14 يوما إضافية بداية من اليوم الاثنين.

بلاغ رسمي، توصلت به هسبريس، قال إن اتخاذ قرار التمديد يستند غلى خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المستمر للوضع الوبائي، المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء.

كما يأتي قرار الحكومة، وفق المصدر نفسه، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية التي ارتأت ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بهذه المنطقة من التراب الوطني.

من جهة أخرى؛ أكدت الحكومة الإبقاء، خلال الفترة نفسها، على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا، داعية المواطنات والمواطنين إلى التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية.

وطالبت الحكومة، أيضا، المغربيات والمغاربة بالتزام الاحتياطات الوقائية والاحترازية المعمول بها منذ بداية تفشي الجائحة بالمملكة، خاصة التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة، زيادة على إجبارية وضع الكمامامات.