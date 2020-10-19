24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سلسلة مصوّرة تسائل اليقينيّات وتحفز التفكير النقدي بالمغرب والعالم
- مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة وسط خوف من المستقبل
- يوسف عاني .. عيون رقمية تراقب تطور الأسواق المالية ببروكسيل
- عاني .. الإعلاميات والمال
- "الذكاء الاصطناعي" يوظف الرياضيات في تقييم الأعمال الفنية
مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة وسط خوف من المستقبل (5.00)
الهدّاف المغربي يوسف العربي يحطم "رقما صامدا" منذ نصف قرن (4.50)
- الرجاء يسقط أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي "عصبة الأبطال" - (168)
- برلمانيون يطلبون الحصول على 6 مليارات قبل "تصفية المعاشات" - (88)
- بعد قطع رأس أستاذ .. "الحركات الإسلامية المتطرفة" تقلق الفرنسيين - (80)
- هل يستغل البرلمانيون ثغرة "التصفية" لاسترداد "مساهمات المعاشات"؟ - (69)
- أخصائية نفسية: عدم المساواة بين المرأة والرجل وراء التحرش الجنسي - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تمدّد "إجراءات كورونا" أسبوعين إضافيّين في الدار البيضاء
قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها سابقا بعمالة الدار البيضاء، لمواجهة تفشي جائحة "كوفيد-19" بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وسيسري ذلك 14 يوما إضافية بداية من اليوم الاثنين.
بلاغ رسمي، توصلت به هسبريس، قال إن اتخاذ قرار التمديد يستند غلى خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المستمر للوضع الوبائي، المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء.
كما يأتي قرار الحكومة، وفق المصدر نفسه، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية التي ارتأت ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بهذه المنطقة من التراب الوطني.
من جهة أخرى؛ أكدت الحكومة الإبقاء، خلال الفترة نفسها، على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا، داعية المواطنات والمواطنين إلى التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية.
وطالبت الحكومة، أيضا، المغربيات والمغاربة بالتزام الاحتياطات الوقائية والاحترازية المعمول بها منذ بداية تفشي الجائحة بالمملكة، خاصة التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة، زيادة على إجبارية وضع الكمامامات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
وكورونا هو العلاج .......
لأول مره فى حياتى يستوقفنى قول الله تعالى :
«حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت »
الأرض كلها رغم كبرها وإتساعها كأنها ضاقت فعلا علينا!!!
ثم إقرأ :- قوله تعالى : -
«وضاقت عليهم أنفسهم »
نعم ضاقت علينا أنفسنا .......ثم إقرأ
«وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا »
هذا هو علاجنا
العوده إلى الله مع التوبه النصوح
بالأمس الإختلاط هو الغايه ......
واليوم الإفتراق هو الوقايه .......
سبحان من بيده البدايه والنهايه ....(لا يبتلى الإنسان دوما ليعذب ، وإنما قد يبتلى ليهذب )
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء.لطفك يارب