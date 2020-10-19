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الرئيسية | جهات | الحكومة تمدّد "إجراءات كورونا" أسبوعين إضافيّين في الدار البيضاء

الحكومة تمدّد "إجراءات كورونا" أسبوعين إضافيّين في الدار البيضاء

الحكومة تمدّد "إجراءات كورونا" أسبوعين إضافيّين في الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 14:45

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها سابقا بعمالة الدار البيضاء، لمواجهة تفشي جائحة "كوفيد-19" بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وسيسري ذلك 14 يوما إضافية بداية من اليوم الاثنين.

بلاغ رسمي، توصلت به هسبريس، قال إن اتخاذ قرار التمديد يستند غلى خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المستمر للوضع الوبائي، المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء.

كما يأتي قرار الحكومة، وفق المصدر نفسه، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية التي ارتأت ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بهذه المنطقة من التراب الوطني.

من جهة أخرى؛ أكدت الحكومة الإبقاء، خلال الفترة نفسها، على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا، داعية المواطنات والمواطنين إلى التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية.

وطالبت الحكومة، أيضا، المغربيات والمغاربة بالتزام الاحتياطات الوقائية والاحترازية المعمول بها منذ بداية تفشي الجائحة بالمملكة، خاصة التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة، زيادة على إجبارية وضع الكمامامات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Mr beliki الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 14:53
قد نكون نحن الفايروس الذى أصاب الأرض ......
وكورونا هو العلاج .......
لأول مره فى حياتى يستوقفنى قول الله تعالى :
«حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت »
الأرض كلها رغم كبرها وإتساعها كأنها ضاقت فعلا علينا!!!
ثم إقرأ :- قوله تعالى : -
«وضاقت عليهم أنفسهم »
نعم ضاقت علينا أنفسنا .......ثم إقرأ
«وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا »
هذا هو علاجنا
العوده إلى الله مع التوبه النصوح
بالأمس الإختلاط هو الغايه ......
واليوم الإفتراق هو الوقايه .......
سبحان من بيده البدايه والنهايه ....(لا يبتلى الإنسان دوما ليعذب ، وإنما قد يبتلى ليهذب )
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42
2 - fador الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 14:54
لم افهم ماهي حالة الطوارئ التي تم تمديدها الامور عادية هنا الاكتضاض في كل مكان و القليل من يرتدي الكمامة بالشكل الصحيح كل ما في الامر المحلات تغلق على الساعة الثامنة فقط و كأن كورونا يخرج باليل .
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19
3 - adil الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 14:55
منعرف فوقاش نوصلو لضربات الجزاء مع هد كورونا أنتهناو منو
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0
4 - تعليق الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 14:56
للاسف هاد قرارات غلق اشمن نتيجة عطات على كل فرد تحمل مسؤوليته وخلو أمور تمشي عادية شنو صورنا من هاد قرارات غلق والو مكيناش نتيجة مكيناش اللهما خليو كل واحد يتحمل مسؤولية ديالو
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9
5 - مواطن الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 14:57
الى متى سيستمر التمديد و حصيلة الوباء في ارتفاع؟نتمنى التوصل الى حل لهذه الوضعية المقلقة.
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء.لطفك يارب
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1
6 - Falcon الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 15:02
لاشئ ملموس يتم فعله للحد من انتشار الوباء سوى التمديد والتمديد ثم التمديد
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0
7 - مواطن الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 15:03
قرارات متاخرة، فات الاوان ولن تنفع في شيء، يجب اخذ اجراءات وتدابير يمكنها ان تحد من انتشار الوباء، وعلى الساهرين على ذلك التحلي بروح المسؤولية، المسألة تتعلق بوطن وشعب، يجب الوقوف بروح المسؤولية لانقاذ الوطن...
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8 - زية الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 15:03
الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإجبارية وضع الكمامامات
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9 - جليل الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 15:04
قرار بدون فاءدة. يجب البحث عن حلول واقعية والعداد شغال وطيلة كل هده المدة من الإجراءات السابقة وبدون جدوى وجب التعايش مع الوباء واخد الحيطة والحذر والنضافة عدا دلك هو حرمان لأصحاب المحلات والمقاهي وغير دلك من القطاعات الحيوية ستتضرر بهده الإجراءات الطويلة المدى والمشكل بدون نتيجة تدكر تصوروا سبعة أشهر باجراءاتها والنتيجة لن تتغير بل زادت الأمور سوءا وأصبحنا نسجل أكبر الأعداد يوميا على الصعيد الإفريقي وأصبحنا في وضع لا نحسد عليه والوباء لازمنا ولمدة طويلة مع الاسف
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