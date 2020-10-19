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كُتّاب وآراء
الفيروس يصيب 8 خطباء بمساجد سيدي سليمان
كشفت التحاليل المخبرية التي خضع لها خطباء الجمعة بمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم سيدي سليمان إصابة 8 منهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن التحاليل المخبرية التي أجريت للخطباء يوم الخميس الماضي للكشف عن فيروس "كورونا" قبل صعودهم إلى المنبر بعد السماح بإقامة صلاة الجمعة في مختلف مساجد المملكة التي كانت قد توقفت قبل سبعة أشهر بسبب الجائحة، جاءت نتائجها إيجابية صباح الاثنين.
وأوضحت المصادر نفسها أنه تم إخضاع جميع المصابين للحجر المنزلي نظرا لاستقرار حالتهم الصحية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بالمخالطين، خصوصا وأن من بينهم أساتذة ومعلمون.
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تعليقات الزوّار (23)
فلننتظر المزيد من الحالات والموتى.. قريبا سنصبح مثل ايران
بعد كارثة عيد الاضحى اللي طالبوا به المستسلمين هاهي كارثة اخرى في الطريق.. هاذ المستسلمين وغياب المنطق والعقل عندهم هو سبب كل المصائب.. الان اطلبوا الاهكم ان يشفيكم.
ادوية الكفار هي من سترفع الوباء وليس شيئا اخرا