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الرئيسية | جهات | الفيروس يصيب 8 خطباء بمساجد سيدي سليمان

الفيروس يصيب 8 خطباء بمساجد سيدي سليمان

الفيروس يصيب 8 خطباء بمساجد سيدي سليمان
هسبريس من سيدي سليمان
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:12

كشفت التحاليل المخبرية التي خضع لها خطباء الجمعة بمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم سيدي سليمان إصابة 8 منهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن التحاليل المخبرية التي أجريت للخطباء يوم الخميس الماضي للكشف عن فيروس "كورونا" قبل صعودهم إلى المنبر بعد السماح بإقامة صلاة الجمعة في مختلف مساجد المملكة التي كانت قد توقفت قبل سبعة أشهر بسبب الجائحة، جاءت نتائجها إيجابية صباح الاثنين.

وأوضحت المصادر نفسها أنه تم إخضاع جميع المصابين للحجر المنزلي نظرا لاستقرار حالتهم الصحية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بالمخالطين، خصوصا وأن من بينهم أساتذة ومعلمون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Lftit الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:17
Ouvrez les mosquées hhhhh ouvrez vite
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-63
2 - لا اعلم الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:27
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
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23
3 - التحاليل غير موثوق بها الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:27
واظن ان مدة صلاحيتها قد انتهت متلها متل هاد الحكومة وجميع المسؤولين في هاد البلاد
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-16
4 - عبدالواحد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:28
بإذن الله الوباء والبلاء يرفع قريبا بعدما فتحت المساجد.
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49
5 - mohamed ali الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:28
هادي ماتكون غار ش زردة وتجمعو فيها على شي وليمة.
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13
6 - عبدو من الرباط الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:29
يستعدون لإغلاق المساجد مرة أخرى اللهم اشف كل مريض وشافي أعداء الدين من كراهيتهم للإسلام
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61
7 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:29
وهذا الخبر هو الذي كان ينتظره معارضي فتح المساجد بفارغ الصبر وسيجعلون من الحبة قبة...
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54
8 - سرور الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:32
لقد أصيب كل خطباء الجمعة بفيروس توحيد الخطبة ولهذه ستصبح الخطبة غير فعالة ومؤثرة في النفوس والقلوب فاللهم هذا منكر فهل يجوز أن يتكلم الخطيب بالقرية عن الإقتصاد الإسلامي والعولمة وحوار الأديان وعلم النفس وعلوم الأرض والفلسفة وغيرها من المواضيع بينما هي مفهومة في المدن.إنه التخبط والحماقة في القرارات المتخذة من قبل وزارة الأوقاف.
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37
9 - سرور الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:32
لقد أصيب كل خطباء الجمعة بفيروس توحيد الخطبة ولهذه ستصبح الخطبة غير فعالة ومؤثرة في النفوس والقلوب فاللهم هذا منكر فهل يجوز أن يتكلم الخطيب بالقرية عن الإقتصاد الإسلامي والعولمة وحوار الأديان وعلم النفس وعلوم الأرض والفلسفة وغيرها من المواضيع بينما هي مفهومة في المدن.إنه التخبط والحماقة في القرارات المتخذة من قبل وزارة الأوقاف.
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-3
10 - ملاحظ سابق الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:33
ولماذا لم يصب أسواق العشوائية والباعة الجائلين الدي تجد فكل عربة خضر أكتر من عشر نساء واحد قرب أخرى و البائع يصيح بصوت عالي بوجه المشترين وريق فمه يتطاير .أما الأمة فإنهم يحافظون على النظافة وتباعد وفالاخير لمدا هده الملاحظة حتى فتحة بعد المساجد ؟
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25
11 - rachidrad الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:33
الطرامواي مفيهش كرونا . اطبيس حتى هو مفيهش .
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21
12 - منى الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:35
نسأل الله العلي القدير ان يشفي المرضى و يرفع عنا هذا الوباء اللعين .اليوم الاثنين ظهرت النتائج ايجابية على بعض الائمة الله وحده يعلم بعدد من خالطهم بدءا من يوم الجمعة الى غاية الاثنين.
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5
13 - marocain الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:44
ها للي قلناه وهادشي غير فسيدي سليمان
فلننتظر المزيد من الحالات والموتى.. قريبا سنصبح مثل ايران
بعد كارثة عيد الاضحى اللي طالبوا به المستسلمين هاهي كارثة اخرى في الطريق.. هاذ المستسلمين وغياب المنطق والعقل عندهم هو سبب كل المصائب.. الان اطلبوا الاهكم ان يشفيكم.
ادوية الكفار هي من سترفع الوباء وليس شيئا اخرا
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-42
14 - Robinhood الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:45
دايا واش تاتسطاو على الشعب ولا نتوما الليمكلخين ولا شنو، الأئمة غادي يصلي. بالناس نهار ابجمعة و التحليلة نهار الخميس و النتيجة نهار الإثنين. اش من منطق باش خدامين الله يرحم الوالدين. اللي فهم يديرني حمقو يشرحلي عافاكم
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19
15 - ⛥ اسماعيل مول التعليق ⛥ الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:52
قالك فتح المساجد لرفع الباء. كون كان الخوخ كيداوي كون داوا راسو. لا يوجد اختلاف في انتشار الوباء بين البلدان المسلمة والغير مسلمة والأرقام شاهدة. كون كان الدعاء كيمنع الوباء كون الطاعون ماقتلش نص المغاربة.
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-40
16 - لا تفسدوا فرحتنا """"" الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:57
ما وقع من حدث في سيدي سليمان من احدات في إصابة بعض الأئمة بالفيروس ، فما هو إلا حدت معزول؛ فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
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2
17 - Bouhouche Abdelaziz الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:58
الحمد لله ملي غير داروهم نهار الخميس اما لوكان خلاوهم تالسبت مشاو فيها الجوامع فالمزاح
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-4
18 - مر من هنا الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:01
ها المنافقين غايخرجوا من جحورهم ويعلقوا باش إنفتوا سمومهم في المعلقين الأخرين والفاهم يفهم
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4
19 - ملاحظ مغربي، الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:02
للأسف الشديد يوم الجمعة الماضية في مسجد الحسنى بحي مولاي عبدالله بعين الشق لم يحترم فيها التباعد الاجتماعي، وهذا فيه خطورة كبيرة بطبيعة الحال على صحة المصلين،،
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1
20 - مواطن من المغرب الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:03
وهل الإصابة بكورونا معناها الموت. كورونا كما قال ترامب أضعف من فيروس الإنفلونزا الموسمية وان شاء الله سيشفون ويعودون للخطابة وستفتح كل المساجد لصلاة الجمعة وسيموت الحاقدون بغيهم
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13
21 - مرة من هنا الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:27
لا حول ولاقوة إلا بالله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هاذا البلاء ،وأن تفتح المساجد فهي بيوت الله ،
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0
22 - الخميس الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:28
لا يجب تكفير الناس والكل له الحق في إعطاء آراءه والإسلام دين النخبة وليس دين الجهلة ومن أراد الإدلاء برأيه عليه أن يتقبل رأي الآخر والمسجد ليس هو ملعب كرة القدم أغلبية الذين يلجؤون إليه هم شباب لهم مناعة أكبر من المسنين وحاملي الأمراض المزمنة وهذه الفئة هي التي تلجأ بكثرة الى قلب المساجد وهي لن تصمد كثيرا ضد الفيروسات لان مناعتها ضعيفة. لذا على وزارة الصحة منع هؤلاء من الولوج إلى بيوت الله.
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0
23 - المصلاوي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:35
الخطأ الذي يرتكب داءما انه عندما تؤخذ العينات للتحليلات لاينتظر حتى تخرج النتيجة وبعد ذلك المرء يباشر نشاطه
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